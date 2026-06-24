Володин рассказал о принятии закона для борьбы с киберугрозами

Государственная дума приняла поправки к федеральному закону «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Он создаст правовую основу для создания системы профилактики и предупреждения киберпреступлений с использованием информационных технологий, объяснил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В пояснительной записке указано, что принятие закона позволит снизить «уровень виктимности населения в отношении преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационнокоммуникационных технологий, включая дистанционные мошенничества, социальную инженерию, вовлечение в экстремистскую и террористическую деятельность через интернет».

Вячеслав Володин напомнил, что с 2025 года Госдума приняла уже 13 законов в этой сфере. По его словам, за первые пять месяцев 2026 года количество киберпреступлений сократилось на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Число дистанционных краж снизилось на 17,8%, IT-мошенничеств — на 26,4%, преступлений в сфере компьютерной информации — на 38,7%»,— написал господин Володин со ссылкой на данные МВД. Однако риски для граждан с учетом развития технологий сохраняются, добавил он.