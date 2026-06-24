Володин рассказал о принятии закона для борьбы с киберугрозами
Государственная дума приняла поправки к федеральному закону «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Он создаст правовую основу для создания системы профилактики и предупреждения киберпреступлений с использованием информационных технологий, объяснил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В пояснительной записке указано, что принятие закона позволит снизить «уровень виктимности населения в отношении преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационнокоммуникационных технологий, включая дистанционные мошенничества, социальную инженерию, вовлечение в экстремистскую и террористическую деятельность через интернет».
Вячеслав Володин напомнил, что с 2025 года Госдума приняла уже 13 законов в этой сфере. По его словам, за первые пять месяцев 2026 года количество киберпреступлений сократилось на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Число дистанционных краж снизилось на 17,8%, IT-мошенничеств — на 26,4%, преступлений в сфере компьютерной информации — на 38,7%»,— написал господин Володин со ссылкой на данные МВД. Однако риски для граждан с учетом развития технологий сохраняются, добавил он.
Принятие законов в сфере борьбы с киберугрозами в России является частью последовательных усилий по противодействию растущему кибермошенничеству. В 2024 году ущерб от киберпреступлений в стране оценивался в 200 млрд рублей, а за семь месяцев 2025 года только в Ростовской области кибермошенники причинили ущерб более чем на 2,9 млрд рублей. В первом квартале 2026 года общий ущерб в масштабах страны оценивался примерно в 40-50 млрд рублей, что составляет 0,1% от ВВП.
Законодательные инициативы включают меры, предложенные Минцифры, которые создают многоуровневую систему защиты граждан. Среди них — единая система согласий на обработку персональных данных, обязательная маркировка звонков операторами связи, передача сведений о номерах мошенников в систему «Антифрод» и возмещение ущерба, если инцидент произошел из-за бездействия оператора. Также планируется усилить контроль за телефонными вызовами, давая гражданам возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки.
Кроме того, правительство РФ предложило наделить следственные органы правом без решения суда блокировать похищенные средства на счетах граждан на срок до десяти дней. Это направлено на повышение оперативности в борьбе с преступлениями, связанными с хищением денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. С 1 марта 2025 года также появилась возможность устанавливать запрет на оформление кредитов и займов через «Госуслуги», а с 1 сентября — через МФЦ, и был введен «период охлаждения» для начисления крупных сумм кредитов.
В целом, борьба с киберпреступностью ведется на различных уровнях, в том числе и на международном. 25 октября 2025 года в Ханое состоялась церемония открытия к подписанию Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, инициатором которой выступила Россия. Этот документ призван стать универсальным инструментом, не нарушающим суверенитет стран-участниц, в отличие от Будапештской конвенции Совета Европы, которую Россия критиковала за возможность трансграничных операций без согласования с национальными правоохранительными органами.