Город оставит доходы при себе

Горсовет Уфы представил проект бюджета на новый год. Довольно осторожный прогноз предполагает сокращение как доходов, так и расходов. Как и в изначальной версии нынешнего бюджета, в проект главного финансового документа на 2026 год авторы заложили нулевой дефицит. Эксперты же отмечают зависимость городской казны от республиканского финансирования — оно, судя по проекту, сократится, тогда как собственные доходы города должны незначительно увеличиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В бюджет Уфы на 2026 год заложили нулевой дефицит

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ В бюджет Уфы на 2026 год заложили нулевой дефицит

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Горсовет Уфы назначил на 16 декабря публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год. Первая версия документа опубликована на сайте совета.

Основные параметры бюджета претерпят незначительные изменения по сравнению с ожиданиями на конец этого года. Например, если вчера горсовет Уфы принял правки в бюджет на 2025 год, увеличив доходы почти до 46,4 млрд руб., то в 2026 году общий объем поступлений должен составить 44,5 млрд руб. (почти такие же значения закладывались при подготовке проекта на нынешний год).

Уменьшение объема доходов вызвано, в первую очередь, сокращением финансирования из республиканского бюджета с нынешних 21,5 млрд до 19,5 млрд руб. В частности, будут урезаны субсидии на ремонт, реконструкцию и строительство дорог — с 2,46 млрд до 1,64 млрд руб. Зато со 125,5 млн до 1,6 млрд руб. увеличатся субсидии на модернизацию школ.

Объем субвенций почти не изменится, они составят 13,67 млрд руб. Из них почти 3,7 млрд руб. пойдут на зарплату педагогов дошкольных учреждений, около 5,3 млрд руб. — на оплату труда школьных учителей. В этом году на зарплаты воспитателям город получит 3,42 млрд руб., на зарплаты учителям — 5,97 млрд руб.

Собственные — налоговые и неналоговые — доходы Уфы должны вырасти на 30,4 млн руб., до 24,93 млрд руб. Поступления с НДФЛ вырастут с 10,5 млрд до 13,8 млрд руб. В то же время уменьшатся сборы с малого и среднего бизнеса по упрощенной системе налогообложения (УСН) — планируется, что в этом году они составят 7,15 млрд руб., а в 2026 году едва достигнут 3,48 млрд руб. В финансовом управлении мэрии Уфы подтвердили «Ъ», что такие значения связаны с ожидаемым изменением в законодательстве: по действующим нормативам, 50% сборов с УСН городские округа оставляли себе, а 50% направлялись в республиканский бюджет, с 1 января 2026 года доля отчислений в местные бюджеты снизится до 10%.

Учитывая, что расходы запланированы вровень с доходами, бюджет ожидается бездефицитным. Впрочем, текущий бюджет тоже принимался с нулевым дефицитом, но к концу года он должен увеличился до 2,5 млрд руб.

Расходы на общегосударственные вопросы (например, на функционирование городского управления) в новом году увеличатся примерно на 1 млрд руб., до 4,98 млрд руб., из которых около 209,4 млн руб. планируется потратить на выборы депутатов горсовета.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» получит 1,18 млрд вместо нынешних 1,22 млрд руб.

Более чем на четверть (до 6,2 млрд руб.) уменьшатся ассигнования на раздел «Национальная экономика. Например, транспорт недополучит 151,8 млн руб. из всего объема финансирования в 1,26 млрд руб. На строительство, реконструкцию и ремонт дорог и искусственных сооружений, и их содержание будет направлено 4,45 млрд руб. — на 2 млрд руб. меньше, чем в этом году.

Финансирование ЖКХ должно составить 4,4 млрд руб. — 60% от нынешних объемов. 75 млн руб. будет направлено на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, 5 млн руб. — на реализацию наказов депутатам горсовета.

Дошкольное образование получит 7,78 млрд руб. (в этом году — 7,93 млрд руб.), дополнительное — 2,5 млрд руб. (в этом году — 2,3 млрд руб.).

В отличие от текущего бюджета, в котором заложено более 1,3 млрд руб. на единовременные выплаты участникам СВО, в новом проекте статья не представлена.

По мнению экономиста Всеволода Спивака, важным является то обстоятельство, что городской бюджет фактически подчиняется республиканскому. Даже несмотря на то, что собственные доходы Уфы составляют около половины поступлений, цифры мало что говорят с точки зрения реальных затрат на функционирование и развитие города: большая или меньшая часть программ развития, предполагает собеседник «Ъ», может финансироваться напрямую из бюджета Башкирии.

«Сравните бюджет Уфы с бюджетами Казани. Несмотря на то, что доходы и расходы столицы Башкирии лишь незначительно ниже (а были годы, когда бюджет и валовый городской продукт Уфы были больше), мы видим бьющую в глаза разницу между уровнем благоустройства — состоянием дорожной инфраструктуры, темпами развития. Высокие собственные доходы и подушевой ВГП не конвертировались ни в более высокий уровень жизни уфимцев, ни в более развитую инфраструктуру и социальную сферу нашего города»,— сетует господин Спивак.

Такая ситуация может быть связана, полагает экономист, с механизмом распределения доходов между уровнями бюджетной системы: «В условиях нехватки ресурсов через республиканский бюджет средства распределяются таким образом, чтобы обеспечить базовые потребности нижестоящих бюджетов. В этих условиях рост собственных доходов может просто привести к снижению трансфертов сверху», — подытожил эксперт.

Идэль Гумеров