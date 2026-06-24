Pew Research: доверие к США в мире резко ухудшилось за последние пять лет

Опрос общественного мнения, проведенный Pew Research Center в 36 странах мира, показал, что граждане этих стран все меньше видят в США и Дональде Трампе надежных партнеров.

Доверяют Дональду Трампу лишь 23% опрошенных, а 76% — нет. Положительного мнения о США придерживаются только 37% респондентов, а 57% — отрицательного. 47% считают США надежным партнером, 35% полагают, что США способствуют мировой стабильности и миру, и лишь 32% думают, что США учитывают мнение других стран.

Практически во всех странах, где проводился опрос, мнение о США резко ухудшилось за последние пять лет. Так, в Швеции доля считающих США надежным партнером сократилась с 83% до 31%, в Канаде — с 83% до 35%, в Италии — с 73% до 34%, в Южной Корее — с 83% до 57%, в Сингапуре — с 68% до 51%. Только в Венгрии за этот период доля выросла с 59% до 65%. Среди вошедших в опрос стран больше всего доверяют Дональду Трампу на Филиппинах — 68% опрошенных, в Израиле — 66%, в Нигерии — 65%, Кении — 63%. Меньше всего нынешнему президенту США доверяют в Мексике и Швеции — по 11%, Турции — 6%, в районе Западного берега реки Иордан / Восточном Иерусалиме — 4%.

Как отмечают в Pew Research Center, страны Западной Европы (Великобритания, Испания, Германия, Франция) испытывали наибольшее доверие к американским президентам, когда США возглавлял Барак Обама, и чуть меньше — во время президентства Джо Байдена. Самый низкий уровень доверия был в первый президентский срок Дональда Трампа, при Джордже Буше и сейчас.

Алена Миклашевская