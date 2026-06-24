В Курской области 35 человек отравились окрошкой и салатом из магазина

Составлено ИИ-Ассистентъ

Массовые пищевые отравления в России неоднократно приводили к расследованиям и уголовным делам. Например, в июне 2024 года в Москве, Нижнем Новгороде и Казани произошла вспышка ботулизма, связанная с употреблением салатов «Лобио» от ООО «Локалкитчен» и салата с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Тогда пострадали сотни людей, в больницах находились более 148 взрослых, 44 из них были на ИВЛ. Из оборота изъяли 200 тонн зараженной продукции, и было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Руководителям компаний предъявили обвинения.

Позднее, в августе 2024 года, пять человек, включая двух несовершеннолетних, отравились сальмонеллезом в пекарне в Хакасии, что также привело к возбуждению уголовного дела. В ноябре 2024 года в школе Канска Красноярского края сальмонелла была обнаружена в курином мясе и на оборудовании пищеблока после массового отравления 53 человек, включая 49 детей. Все эти случаи подчеркивают повторяющиеся проблемы с соблюдением санитарных норм и безопасностью пищевой продукции.