На выборы в Госдуму по нижегородским округам выдвинулся первый кандидат

Первый кандидат выдвинулся на выборы в Госдуму IX созыва в Нижегородской области. По данным ЦИК, им стал временно не работающий Алексей Михайлов 1984 года рождения, он идет самовыдвиженцем по округу №131 (Нижегородский).

Местом рождения кандидата указана деревня Анатаксы Канашского района Чувашии, жительства — село Крутец Бутурлинского округа Нижегородской области.

Как писал «Ъ-Приволжье», нумерация нижегородских одномандатных округов в Госдуме IX созыва поменяется: сейчас на Нижегородскую область приходятся округа №№129-133, а будут №№131-135.

Выборы назначены на 20 сентября 2026 года.

Галина Шамберина