Пляжная атмосфера
50 вариантов летнего маникюра
Маникюр этого лета — само воплощение красивого отдыха. Будь то дизайн в средиземноморском стиле, сияющие перламутром ракушки, цвета чуть подтаявшего на солнце мороженого — они создают соответствующее настроение и буквально переносят нас в расслабленную атмосферу отпуска. Мы собрали самые актуальные варианты, которыми можно вдохновляться или носить в городе, если путешествие на море в ближайшее время не планируется.
Морская тема: ракушки, волны, морские звезды и жемчужины
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Цвета мороженого — на любой вкус
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Цветы, фрукты, тропики — экзотика
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Средиземноморье: сардины, лимоны, оливки
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Модный зеленый: оттенки матчи и киви
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Сказочный перламутр
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