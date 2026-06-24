Пляжная атмосфера

Маникюр этого лета — само воплощение красивого отдыха. Будь то дизайн в средиземноморском стиле, сияющие перламутром ракушки, цвета чуть подтаявшего на солнце мороженого — они создают соответствующее настроение и буквально переносят нас в расслабленную атмосферу отпуска. Мы собрали самые актуальные варианты, которыми можно вдохновляться или носить в городе, если путешествие на море в ближайшее время не планируется.

Морская тема: ракушки, волны, морские звезды и жемчужины

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Цвета мороженого — на любой вкус

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Цветы, фрукты, тропики — экзотика

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Средиземноморье: сардины, лимоны, оливки

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Модный зеленый: оттенки матчи и киви

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Сказочный перламутр

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Ирина Кириенко