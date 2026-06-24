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Пляжная атмосфера

50 вариантов летнего маникюра

Маникюр этого лета — само воплощение красивого отдыха. Будь то дизайн в средиземноморском стиле, сияющие перламутром ракушки, цвета чуть подтаявшего на солнце мороженого — они создают соответствующее настроение и буквально переносят нас в расслабленную атмосферу отпуска. Мы собрали самые актуальные варианты, которыми можно вдохновляться или носить в городе, если путешествие на море в ближайшее время не планируется.

Морская тема: ракушки, волны, морские звезды и жемчужины

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Фото: @lolo.nailedit

Фото: @craftedbyaprince

Фото: @craftedbyaprince

Фото: @myprettyset

Фото: @disseynails

Фото: @disseynails

Фото: @lolo.nailedit

Фото: @monika__nails

Фото: @nonnailartist

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Фото: @lolo.nailedit

Фото: @craftedbyaprince

Фото: @craftedbyaprince

Фото: @myprettyset

Фото: @disseynails

Фото: @disseynails

Фото: @lolo.nailedit

Фото: @monika__nails

Фото: @nonnailartist

Цвета мороженого — на любой вкус

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Фото: @craftedbyaprince

Фото: @craftedbyaprince

Фото: @lolo.nailedit

Фото: @monika__nails

Фото: @kiarablanchette

Фото: @lillypalm__

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Фото: @craftedbyaprince

Фото: @craftedbyaprince

Фото: @lolo.nailedit

Фото: @monika__nails

Фото: @kiarablanchette

Фото: @lillypalm__

Цветы, фрукты, тропики — экзотика

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Фото: @highsocietynails

Фото: @dndgel

Фото: @nailtherapy.co

Фото: @brushedbyb_

Фото: @angelsnailz

Фото: @craftedbyaprince

Фото: @anyssnailtech

Фото: @overglowedit

Фото: @sansungnails

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Фото: @highsocietynails

Фото: @dndgel

Фото: @nailtherapy.co

Фото: @brushedbyb_

Фото: @angelsnailz

Фото: @craftedbyaprince

Фото: @anyssnailtech

Фото: @overglowedit

Фото: @sansungnails

Средиземноморье: сардины, лимоны, оливки

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Фото: @alyssanailthech

Фото: @american_salon

Фото: @catyadidthat

Фото: @highsocietynails

Фото: @lolo.nailedit

Фото: @staceymachin

Фото: @swaknails

Фото: @monika__nails

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Фото: @alyssanailthech

Фото: @american_salon

Фото: @catyadidthat

Фото: @highsocietynails

Фото: @lolo.nailedit

Фото: @staceymachin

Фото: @swaknails

Фото: @monika__nails

Модный зеленый: оттенки матчи и киви

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Фото: @alyssanailthech

Фото: @samrosenails

Фото: @sansungnails

Фото: @nonnailartist

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Фото: @alyssanailthech

Фото: @samrosenails

Фото: @sansungnails

Фото: @nonnailartist

Сказочный перламутр

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Фото: @disseynails

Фото: @intothegloss

Фото: @ale_ciarki

Фото: @mermaid_lust

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Фото: @disseynails

Фото: @intothegloss

Фото: @ale_ciarki

Фото: @mermaid_lust

Ирина Кириенко

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