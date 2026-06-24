Жара нарушила железнодорожное сообщение между Парижем и Лондоном

Из-за аномальной жары, охватившей Западную Европу, компания Eurostar объявила об отмене нескольких поездов по маршруту Париж—Лондон, сообщает Le Figaro. Чтобы избежать деформации рельсов и перегрева оборудования, вводятся ограничения скорости. Пассажиров призвали ограничиться лишь необходимыми передвижениями. Аналогичные меры принимает и французский железнодорожный оператор SNCF, где из-за рисков для инфраструктуры отменены десятки поездов Intercites.

Во Франции температура по всей стране сейчас находится выше средних показателей на 10 °C, достигая во многих регионах +40 °C. В большинстве департаментов страны действует максимальный, красный уровень опасности. В Великобритании также объявлен красный уровень опасности.

По данным Meteo-France, 23 июня стал самым жарким днем во Франции с 1947 года, средняя температура по всей стране достигла +29,8 °C. Британское метеобюро Met Office прогнозирует на юге Англии пиковые значения до +40 °C.

Екатерина Наумова