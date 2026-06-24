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Жара нарушила железнодорожное сообщение между Парижем и Лондоном

Из-за аномальной жары, охватившей Западную Европу, компания Eurostar объявила об отмене нескольких поездов по маршруту Париж—Лондон, сообщает Le Figaro. Чтобы избежать деформации рельсов и перегрева оборудования, вводятся ограничения скорости. Пассажиров призвали ограничиться лишь необходимыми передвижениями. Аналогичные меры принимает и французский железнодорожный оператор SNCF, где из-за рисков для инфраструктуры отменены десятки поездов Intercites.

Во Франции температура по всей стране сейчас находится выше средних показателей на 10 °C, достигая во многих регионах +40 °C. В большинстве департаментов страны действует максимальный, красный уровень опасности. В Великобритании также объявлен красный уровень опасности.

По данным Meteo-France, 23 июня стал самым жарким днем во Франции с 1947 года, средняя температура по всей стране достигла +29,8 °C. Британское метеобюро Met Office прогнозирует на юге Англии пиковые значения до +40 °C.

Екатерина Наумова

Фотогалерея

Жара в Европе

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К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Фото: AP / Emma Da Silva

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Фото: Abdul Saboor / Reuters

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

Фото: Nacho Doce / Reuters

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Фото: Nacho Doce / Reuters

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Женщина с портативным вентилятором

Женщина с портативным вентилятором

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

Фото: Juan Barbosa / Reuters

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

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К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Фото: AP / Emma Da Silva

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Фото: Abdul Saboor / Reuters

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

Фото: Nacho Doce / Reuters

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Фото: Nacho Doce / Reuters

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Женщина с портативным вентилятором

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

Фото: Juan Barbosa / Reuters

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Смотреть

Составлено ИИ-Ассистентъ

Экстремальная жара стала новой реальностью для Европы, считают ряд экспертов и организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша. В 2025 году уже фиксировался рост температур, и пик ожидался 2 июля, после чего прогнозировали небольшое облегчение. При этом, даже в 2024 году, когда в Европе также отмечалась аномальная жара, метеорологи не видели влияния природного явления Эль-Ниньо, которое способствует жаре.

Подобные ситуации не новы для европейских стран. Например, в 2026 году власти некоторых стран уже объявляли максимальный уровень опасности из-за жары до +44°C и вводили ограничения для жителей и туристов. Ранее, в 2024 году, на Восточном побережье США и в Саудовской Аравии также фиксировалась рекордная жара, что приводило к проблемам с инфраструктурой и даже к массовой гибели людей.

В целом, начало июля 2023 года было самым жарким за всю историю наблюдений, а июнь 2023 года также стал самым теплым. Последние восемь лет (2015–2022) были самыми теплыми в истории наблюдений, и ученые опасаются повторения прошлогодней ситуации. Последствиями глобального потепления стали в том числе повышение температуры Мирового океана, активное таяние ледников и рекордно низкая площадь морского льда в Антарктиде. В 2022 году аномальные температуры в Европе унесли жизни 61,7 тысяч человек.

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