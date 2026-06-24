Константин Красноперов стал главой Завьяловского района Удмуртии

Главой Завьяловского района назначили Константина Красноперова. Об этом сообщил в Мах руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев. Господин Красноперов приступит к исполнению обязанностей в ближайшее время. За его кандидатуру проголосовали депутаты райсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Журавлев, Мах Фото: Александр Журавлев, Мах

По данным портала «Чекко», Константин Красноперов является руководителем Департамента банковских операций ООО «Небанковская кредитная организация “Электронные платеж”», гендиректором ООО «Искра» и ООО «Элплат», а также директором ООО «Лето». С 2018 года занимается предпринимательством в сфере аренды и управления недвижимым имуществом.

Напомним, бывшего главу Завьяловского района Константина Русинова задержали 6 ноября 2025 года по обвинениям во взяточничестве и в превышении должностных полномочий (ст. 290, ст. 286 УК). 4 июня 2026 года чиновника отправили под домашний арест, до этого он находился в СИЗО.