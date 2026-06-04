Экс-главу Завьяловского района Удмуртии Русинова отправили под домашний арест

Бывшего главу Завьяловского района Удмуртии Константина Русинова, обвиняемого в превышении полномочий и взяточничестве (ст. 286, ст. 290 УК), отправили под домашний арест до 6 июля. Чиновник находился в СИЗО с ноября 2025 года. Решение изменить меру пресечения на днях принял Индустриальный райсуд Ижевска. Об этом сообщили «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избрание меры пресечения Константину Русинову, 06.05.2026

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Избрание меры пресечения Константину Русинову, 06.05.2026

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, Константин Русинов был задержан 6 ноября 2025 года. Следствие считает, что он помог местному бизнесмену и депутату (ФИО не озвучивалось) оформить землю в Завьяловском районе в долгосрочную аренду, за что последний оказал чиновнику «услуги имущественного характера» более чем на 500 тыс. руб. По версии следствия, чиновник также покровительствовал коммерсанту в предпринимательской деятельности.

Кроме того, считают в УФСБ, чиновник принудил одного из ИП к ремонту муниципального объекта под угрозой негативных последствий для бизнеса в дальнейшем. Считается, что он сделал это «из-за желания укрепить личный авторитет как успешного руководителя». По указанным статьям максимальный срок лишения свободы — 10 лет.