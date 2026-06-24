Уровень одобрения Дональда Трампа в США упал до 34%

Как показывают результаты нового опроса общественного мнения Reuters / Ipsos, рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с начала его второго срока на посту президента США — 34%. Доля не одобряющих его деятельность достигла 64%. Опрос проводился 18–22 июня, в нем приняли участие 1262 взрослых американца.

Опрос также показал, что лишь 17% независимых зарегистрированных избирателей проголосовали бы за республиканцев, если бы выборы проводились прямо сейчас. За демократов готовы проголосовать 34% таких избирателей.

Значительное разочарование американцев, в частности, вызывает начатая Дональдом Трампом война с Ираном. Только 23% респондентов считают, что сейчас США находятся в более сильной позиции по отношению к Ирану, чем до войны. 35% опрошенных полагают, что позиция США стала слабее. Только каждый четвертый американец считает, что эта война стоила потраченных на нее средств, и 50% уверены, что она не стоила того. Около 63% респондентов уверены, что перемирие с Ираном не продержится долго.

Алена Миклашевская