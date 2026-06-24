Часть детсадов Севастополя перевели на особый режим с сухпайками
Власти Севастополя перевели часть детских садов на особый режим работы из-за проблем с электроснабжением и невозможности приготовить горячие обеды. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
По его словам, эти детсады будут работать в режиме дежурных групп. «Поскольку электричество отсутствует, приготовить горячие обеды сейчас невозможно. Поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухпайками… Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, оставьте детей дома»,— уточнил господин Развожаев.
Он также отметил, что дошкольные учреждения на Северной стороне города, в Инкермане и Орлином продолжают работу в обычном, штатном режиме. Помимо этого, из-за отсутствия напряжения в сети утром в Севастополе отменили работу троллейбусов.
В ночь на 24 июня Севастополь отразил несколько атак со стороны вооруженных сил Украины. По данным местных властей, в первой половине дня над городом сбили более 70 беспилотников. Два местных жителя пострадали. Также были повреждены около десятка частных и многоквартирных домов и ряд объектов энергетической инфраструктуры, из-за чего город остался без электричества.
Севастополь регулярно сталкивается с атаками беспилотников и ракетными ударами. Губернатор Михаил Развожаев неоднократно сообщал о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) над городом и над морем. Только в 2026 году были зафиксированы многочисленные случаи сбития БПЛА и повреждения инфраструктуры, включая подстанции и жилые дома.
Вследствие этих атак ранее уже происходили сбои в электроснабжении, что приводило к отмене занятий в школах и детских садах. Например, в мае 2024 года после атаки беспилотников перестала работать подстанция «Севастополь», что привело к отключениям света и отмене занятий в образовательных учреждениях. Власти постоянно ищут способы предотвращения таких инцидентов, о чем заявлял Развожаев.
Помимо беспилотников, Севастополь подвергается и ракетным атакам. В частности, 23 июня 2024 года город был атакован ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, что привело к человеческим жертвам и повреждениям. После таких инцидентов регулярно объявляется воздушная тревога и проводятся мероприятия по восстановлению инфраструктуры.