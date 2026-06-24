Часть детсадов Севастополя перевели на особый режим с сухпайками

Власти Севастополя перевели часть детских садов на особый режим работы из-за проблем с электроснабжением и невозможности приготовить горячие обеды. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

По его словам, эти детсады будут работать в режиме дежурных групп. «Поскольку электричество отсутствует, приготовить горячие обеды сейчас невозможно. Поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухпайками… Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, оставьте детей дома»,— уточнил господин Развожаев.

Он также отметил, что дошкольные учреждения на Северной стороне города, в Инкермане и Орлином продолжают работу в обычном, штатном режиме. Помимо этого, из-за отсутствия напряжения в сети утром в Севастополе отменили работу троллейбусов.

В ночь на 24 июня Севастополь отразил несколько атак со стороны вооруженных сил Украины. По данным местных властей, в первой половине дня над городом сбили более 70 беспилотников. Два местных жителя пострадали. Также были повреждены около десятка частных и многоквартирных домов и ряд объектов энергетической инфраструктуры, из-за чего город остался без электричества.

Александр Дремлюгин, Симферополь