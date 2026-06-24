Эффективность труда на производствах одежды в России выросла более чем в два раза
Эффективность труда на производствах одежды в России с момента введения обязательной маркировки выросла в 2,4 раза — с 900 тыс. руб. на человека в 2019 году до 2,2 млн руб. на человека в 2024-м, указано в исследовании Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ.
Эксперты проанализировали данные Росстата по десяти товарным группам, где обязательная маркировка вводилась с 2019 по 2023 год. Они выяснили, что самый заметный рост производительности труда произошел в легкой промышленности. Кроме сегмента одежды показатель вырос в обувной отрасли — с 1,4 млн до 2,8 млн руб. и в производстве готовых текстильных изделий — с 1,3 млн до 2,1 млн руб.
Повышение производительности труда на 20% зафиксировано в производстве напитков и медицинских изделий, в производстве шин и покрышек — на 12%. Для сравнения, в среднем в обрабатывающей промышленности рост за тот же период составил всего 9%.
«В сравнении с обрабатывающей промышленностью в целом отрасли, охваченные цифровой маркировкой, демонстрируют принципиально иную динамику в части производительности труда»,— прокомментировал директор центра компетенций по цифровой трансформации госрегулирования ИГМУ НИУ ВШЭ Артем Концерев. По его словам, это объясняется внедрением современных технологий и новых управленческих решений, которые приводят к росту выпуска на каждого работника и общей эффективности бизнеса.
Улучшение динамики производительности труда является одним из ключевых требований для расширения возможностей на рынке труда. Однако глобальный рост производительности снизился на 1,5% по сравнению с допандемийным уровнем, а концентрация рынка труда часто не позволяет новым технологиям стимулировать этот рост,_ в особенности на малых и средних предприятиях. В России производительность труда снизилась на 2,8% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, однако прогнозируется её рост на 3,3% в 2024 году, и по 2,3% в 2025-2026 годах._
Минэкономики РФ, с целью масштабирования роста производительности, предлагает пересмотреть подход к этому вопросу, распространяя федеральный проект с отдельных предприятий на целые отрасли. К 2030 году участниками проекта должны стать 40% несырьевых компаний и 123 тысячи организаций социальной сферы. На эти цели планируется потратить 30,5 млрд руб. за шесть лет, что должно привести к росту производительности труда на 21%. При этом правительство намерено сокращать бюджетную помощь неэффективным предприятиям.
Компании также стимулируют рост производительности труда через повышение зарплат, предлагая новые льготы и возможности удаленной работы в условиях кадрового голода на рынке труда. 89% компаний произвели или планируют пересмотр заработных плат в 2024 году, а 75% — и на 2025 год. Среди HR-приоритетов компаний — повышение производительности труда (71%).
Использование искусственного интеллекта (ИИ) также рассматривается как фактор роста производительности. Каждое седьмое российское предприятие уже применяет ИИ, и главными эффектами от его внедрения являются повышение производительности, рост прибыли и сокращение числа занятых. Однако внедрению ИИ мешает нехватка профильных специалистов. В то время как 37,5% работников обладают навыками использования ИИ, только 4,9% опрошенных Росстатом компаний заявили, что работникам необходимо использовать ИИ на работе.