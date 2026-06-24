Эффективность труда на производствах одежды в России выросла более чем в два раза

Эффективность труда на производствах одежды в России с момента введения обязательной маркировки выросла в 2,4 раза — с 900 тыс. руб. на человека в 2019 году до 2,2 млн руб. на человека в 2024-м, указано в исследовании Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ.

Эксперты проанализировали данные Росстата по десяти товарным группам, где обязательная маркировка вводилась с 2019 по 2023 год. Они выяснили, что самый заметный рост производительности труда произошел в легкой промышленности. Кроме сегмента одежды показатель вырос в обувной отрасли — с 1,4 млн до 2,8 млн руб. и в производстве готовых текстильных изделий — с 1,3 млн до 2,1 млн руб.

Повышение производительности труда на 20% зафиксировано в производстве напитков и медицинских изделий, в производстве шин и покрышек — на 12%. Для сравнения, в среднем в обрабатывающей промышленности рост за тот же период составил всего 9%.

«В сравнении с обрабатывающей промышленностью в целом отрасли, охваченные цифровой маркировкой, демонстрируют принципиально иную динамику в части производительности труда»,— прокомментировал директор центра компетенций по цифровой трансформации госрегулирования ИГМУ НИУ ВШЭ Артем Концерев. По его словам, это объясняется внедрением современных технологий и новых управленческих решений, которые приводят к росту выпуска на каждого работника и общей эффективности бизнеса.