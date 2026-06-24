Число сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло шести

Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». С начала дня вблизи столицы уничтожены шесть БПЛА.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. Аэропорт Внуково начал работать по согласованию с властями около 40 минут назад. Остальные московские авиагавани принимают и выпускают самолеты штатно.