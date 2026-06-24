FT: государственный долг Венесуэлы может составлять $240 млрд

Венесуэла готовится обнародовать государственный долг в размере $240 млрд, приступая к крупнейшей в истории реструктуризации суверенного долга после свержения президента Николаса Мадуро Соединенными Штатами, сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на источники. Таким образом, госдолг, скорее всего, окажется значительно выше текущих оценок, которые колеблются в диапазоне от $150 млрд до $200 млрд.

Сообщается, что раскрытие данных по госдолгу произойдет в ближайшие несколько недель, когда временное правительство во главе с Дельси Родригес предоставит эти данные кредиторам. В качестве финансового консультанта правительство наняло инвестиционный банк Centerview Partners, который подготовил план по возвращению долга на устойчивый уровень. По оценкам инвестбанка, ВВП Венесуэлы сейчас составляет $110 млрд. В 2012 году, когда у власти находился Уго Чавес, ВВП составлял около $370 млрд.

Таким образом, как отмечает FT, соотношение долга к ВВП в Венесуэле сейчас превышает 200%. Венесуэла по масштабу реструктуризации долгов может обойти рекордный дефолт Греции в 2012 году, составивший $200 млрд. Эксперты называют реструктуризацию очень сложной из-за разнообразия долгов Венесуэлы и длительного периода, прошедшего с тех пор, как Каракас перестал обслуживать задолженность.

Екатерина Наумова