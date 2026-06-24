Зарубежные СМИ: Что означает ограничение военных полномочий президента США?

Сенат Соединенных Штатов впервые одобрил ограничение военных полномочий Дональда Трампа. Согласно резолюции, американский президент должен либо прекратить боевые действия в Иране, либо получить отдельное разрешение Конгресса на применение силы. Документ приняли с перевесом в два голоса за. Решающую роль сыграли четыре республиканца, которые поддержали демократов. Сам Трамп считает эту резолюцию «бессмысленной и несвоевременной». «Сенаторы-лузеры усложнили мне работу но я, как и всегда, справлюсь»,— написал он в соцсетях. Станет ли документ серьезным лимитирующим фактором для американского президента? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: J. Scott Applewhite, AP Фото: J. Scott Applewhite, AP

Демократы неоднократно хотели ограничить военные полномочия Трампа на законодательном уровне. Как напоминает CNN, с начала года резолюция выносилась на голосование в Сенате 10 раз. Но из-за республиканского большинства документ не получал одобрения. Сейчас же два сенатора, которые традиционно голосовали против, на заседании не присутствовали. Во многом это и способствовало принятию так называемой антивоенной резолюции. Представитель Белого дома сообщил телеканалу, что решение не будет иметь никакой юридической силы. Однако собеседники CNN придерживаются противоположного мнения. «Даже если Вашингтон и Тегеран заключат сделку, важно, чтобы Трамп не смог начать все заново без участия Конгресса»,— рассказал телеканалу один из сенаторов-демократов.

В свою очередь эксперты, опрошенные агентством Reuters, говорят, что этот вопрос придется разрешать суду. Причина — конституционная неопределенность. С одной стороны, именно основной закон страны наделяет Конгресс правом запрещать ведение боевых действий за рубежом. С другой, на практике подобного прецедента еще не было.

Впрочем, если Белому дому и удастся проигнорировать резолюцию, Трампу придется считаться с обеспокоенностью конгрессменов, пишет Associated Press. Агентство приводит два аргумента. Во-первых, в преддверии промежуточных выборов осенью демарш некоторых республиканцев создает серьезные политические риски для президента. Во-вторых, на этом фоне парламентарии могут заблокировать выделение дополнительных $80 млрд для Пентагона.

Другой потенциальный риск заключается в том, что Конгресс не одобрит возможную мирную сделку с Ираном, отмечает Reuters. По данным агентства, часть республиканцев по-прежнему недовольна некоторыми пунктами меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Среди них разморозка иранских активов и создание фонда восстановления страны на $300 млрд. При этом у Конгресса есть право блокировать любое мирное соглашение с Исламской Республикой, если оно затрагивает иранскую ядерную программу, заключает Reuters.