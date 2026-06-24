Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление Дмитрия Пескова о традиционной поддержке Владимира Путина на выборах отражает сложившуюся практику. Так, до парламентских выборов 2026 года Владимир Путин уже неоднократно заручался поддержкой «Единой России»: например, на президентских выборах 2018 года съезд партии официально выдвигал его кандидатуру (тогда он пошел самовыдвиженцем, как и на выборах 2024 года, но при активной поддержке партии), а председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркивал роль президента в достижениях страны.

«Единая Россия» активно позиционирует себя как «партия президента», организуя обширную поддержку его кампаний и инициатив. Политико-технологический сценарий президентских выборов обычно включает выдвижение главного кандидата (в данном случае — Владимира Путина) и ряда кандидатов от оппозиционных сил. По итогам выборов, Владимир Путин регулярно одерживает победу с высоким процентом голосов, при этом «Единая Россия» также показывает уверенные результаты на выборах всех уровней, что расценивается как демонстрация одобрения лично президента и как показатель политической стабильности и доверия избирателей к парламентским партиям.