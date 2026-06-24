Расходы бюджета на метро в Нижнем Новгороде увеличили на 21,7 млрд рублей

На заседании гордумы Нижнего Новгорода утвердили очередные изменения в бюджет. В основном они касаются строительства метро, школ и домов для расселения ветхого и аварийного фонда, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Он напомнил, что за счет межбюджетных трансфертов более 20 млрд руб. выделяют на строительство новых станций метро. С учетом всех правок на эти цели в 2026/27 годах выделят еще 21,7 млрд руб., из них 14 млрд — в 2027 году.

Кроме того, почти 174 млн руб. в текущем году направят на оплату концессионных соглашений на строительство школ в ЖК «Новая Кузнечиха», на проспекте Гагарина, улицах Космической и Украинской, в поселке Дубенки, деревне Анкудиновка, микрорайоне №3 в Кстове и селе Большая Ельня.

На переселение жителей из аварийного фонда и строительство дома по улице 40 лет Победы в Приокском районе дополнительно выделили 115,5 млн руб., на ремонт дворовых территорий — 10,9 млн. руб., на подготовку территории для установки врачебной амбулатории в поселке Культура Кстовского района — 4,5 млн. руб.

«Также средства пойдут на выполнение спортшколами требований федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования»,— подытожил Юрий Шалабаев.

Галина Шамберина