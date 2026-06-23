Нижний Новгород в 2026/27 годах получит более 20 млрд рублей на метро

Более 20 млрд руб. закладывают в бюджет Нижнего Новгорода на строительство метро до станции Сенная в 2026/27 годах. Деньги поступят за счет межбюджетных трансфертов, городская доля софинансирования составит 1%. Эту поправку к очередным изменениям в бюджет депутаты гордумы рассмотрят на заседании 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В том числе на 2026 год предусмотрено 6,38 млрд руб., на 2027 год — 14,07 млрд руб. Средства на будущий год закладывают для обеспечения лимитами действующего контракта.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на строительство метро до Сенной заключили в 2021 году с ГК «Моспроект-3» за 35,38 млрд руб. На тот момент завершить строительство планировали к концу 2025 года. Позднее стоимость контракта увеличили на 35%, до 48 млрд руб., а срок строительства перенесли на 2027 год.

Галина Шамберина