Выпуск кроссоверов Jeland J7 и J8 начнется в Петербурге в ближайшие три месяца
Производство кроссоверов Jeland J7 и Jeland J8 начнется на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге (сейчас принадлежит «АГР Холдингу») в ближайшие три месяца, рассказал собеседник “Ъ” в компании. Рекомендованная максимальная розничная цена на Jeland 7 — от 2,85 млн руб., уточнили в «АГР Холдинге». По второй модели ценник не раскрывается.
Кроссовер Jeland J8
Фото: АГР Холдинг
Сейчас на предприятии по полному циклу (сборка, варка и окраска) выпускаются кроссовер Jeland J6 и премиальный внедорожник Esteo MX. «К моменту начала работ производственные корпуса представляли собой фактически пустые конструкции: ранее установленное оборудование было полностью демонтировано, отсутствовала технологическая инфраструктура, требовалось создание новых производственных процессов и инженерных систем»,— отметили в «АГР Холдинге», не раскрыв сумму инвестиций. Производственная мощность открытой площадки — 100 тыс. машин в год, уточнили в компании.
Оборудование, по словам собеседника “Ъ”, в большинстве своем поставлено технологическим партнером «АГР Холдинга» китайской Defetoo. В перспективе на площадке может быть налажена и штамповка.
По словам операционного директора Jeland Андрея Чиркова, у бренда два направления: кроссоверы J-серии (позиционируются в том числе как автомобили для путешествий) — Jeland J6, Jeland J7 и Jeland J8, а также автомобили C-серии (позиционируются как машины для творческих, стильных и технологичных людей). Согласно данным ОТТС, Jeland J6, J7 и J8 де-факто модели Jaecoo, а серия Jeland C-класса — это, вероятно, кроссоверы Omoda.
Как уточнил господин Чирков, у марки есть амбиции в перспективе выходить в сегмент такси.
Запуск производства на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге является частью общего тренда, когда после ухода иностранных брендов российские мощности используются для выпуска новых марок, в основном китайских. Например, в 2025 году «АГР Холдинг» начал выпуск машин Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, а в апреле 2026 года — сборку Jaecoo под брендом Jeland в Шушарах. Также планируется перенос производства Omoda из калининградского «Автотора» на завод «АГР» в Санкт-Петербурге.
Эта трансформация происходит на фоне стремления российских властей развивать отечественное производство и локализацию иностранных автомобильных брендов. Введение утилизационного сбора призвано стимулировать это развитие, хотя китайские автопроизводители не всегда готовы к открытому производственному сотрудничеству. Тем не менее, появляются кейсы неофициального взаимодействия, а государство поддерживает программы льготного автокредитования для стимулирования спроса на отечественную продукцию.
Резкое повышение утильсбора объясняется стремлением властей поддержать спрос на собираемые в России автомобили, а также пополнить бюджет. Это приводит к увеличению цен на импортные автомобили. Эксперты отмечают, что, несмотря на все усилия, пока что отечественные производители не могут полностью удовлетворить спрос на все сегменты автомобилей.