Выпуск кроссоверов Jeland J7 и J8 начнется в Петербурге в ближайшие три месяца

Производство кроссоверов Jeland J7 и Jeland J8 начнется на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге (сейчас принадлежит «АГР Холдингу») в ближайшие три месяца, рассказал собеседник “Ъ” в компании. Рекомендованная максимальная розничная цена на Jeland 7 — от 2,85 млн руб., уточнили в «АГР Холдинге». По второй модели ценник не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кроссовер Jeland J8

Фото: АГР Холдинг Кроссовер Jeland J8

Фото: АГР Холдинг

Сейчас на предприятии по полному циклу (сборка, варка и окраска) выпускаются кроссовер Jeland J6 и премиальный внедорожник Esteo MX. «К моменту начала работ производственные корпуса представляли собой фактически пустые конструкции: ранее установленное оборудование было полностью демонтировано, отсутствовала технологическая инфраструктура, требовалось создание новых производственных процессов и инженерных систем»,— отметили в «АГР Холдинге», не раскрыв сумму инвестиций. Производственная мощность открытой площадки — 100 тыс. машин в год, уточнили в компании.

Оборудование, по словам собеседника “Ъ”, в большинстве своем поставлено технологическим партнером «АГР Холдинга» китайской Defetoo. В перспективе на площадке может быть налажена и штамповка.

По словам операционного директора Jeland Андрея Чиркова, у бренда два направления: кроссоверы J-серии (позиционируются в том числе как автомобили для путешествий) — Jeland J6, Jeland J7 и Jeland J8, а также автомобили C-серии (позиционируются как машины для творческих, стильных и технологичных людей). Согласно данным ОТТС, Jeland J6, J7 и J8 де-факто модели Jaecoo, а серия Jeland C-класса — это, вероятно, кроссоверы Omoda.

Как уточнил господин Чирков, у марки есть амбиции в перспективе выходить в сегмент такси.

Наталия Мирошниченко