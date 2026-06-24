Жительницу Москвы отправили на принудительное лечение за убийство шестилетнего сына

В Москве вынесли приговор женщине, убившей шестилетнего сына. Ей назначили принудительное лечение в специальной психлечебнице, сообщило столичное управление прокуратуры.

Убийство произошло 12 ноября 2025 года. Следствие установило, что женщина сначала избила ребенка молотком, а потом ударила его ножом. После этого фигурантка попыталась покончить с собой. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что москвичка страдает психическим расстройством и не осознавала своих действий в момент убийства.

Никита Черненко