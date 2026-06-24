Песков оценил готовность Уиткоффа и Кушнера слушать все стороны украинского конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле благодарны представителям администрации США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру за усилия по украинскому урегулированию. Господин Песков назвал их подход «весьма конструктивным».

«Они готовы слушать все стороны, и это сейчас дорогого стоит»,— подчеркнул пресс-секретарь главы государства. По его словам, у Кремля «есть понимание» того, что контакты с господами Уиткоффом и Кушнером будут продолжены.

Россия при этом с пониманием относится к тому, что США сейчас «заняты другими делами». «Но в какой-то момент они освободятся, и мы рассчитываем на дальнейшую работу»,— заключил Дмитрий Песков.

В предыдущий раз Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посещали Россию в конце января. В начале июня помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал новый визит американских переговорщиков, однако точных дат не назвал.