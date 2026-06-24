Жителю Челябинска вменяют дачу взятки за незаконную стройку у озера Увильды

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и СУ СКР по региону задержали 50-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке уйти от ответственности за незаконную стройку около озера Увильды с помощью взятки. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, вечером 23 июня горожанин у дома на улице Кирова передал должностному лицу государственного бюджетного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» 100 тыс. руб. Всего он хотел передать 600 тыс. руб. Взамен местный житель ожидал, что его не будут привлекать к административной ответственности за незаконное строительство у озера Увильды, являющегося памятником природы. Однако сотрудник ГБУ действовал в рамках операции, и челябинца задержали.

По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в силовых структурах, фигурантом стал экс-директор челябинского отделения «Ураллизинга» Виктор Кашин.

Проведены обыски по местам жительства и работы подозреваемого. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в марте при подобных обстоятельствах задержали горожанина, подозреваемого в даче взятки в попытке избежать наказания за нелегальную стройку у озера Тургояк.

Виталина Ярховска