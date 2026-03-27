Челябинца подозревают в даче взятки за незаконную стройку у озера Тургояк

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали жителя Челябинска, предположительно пытавшегося уйти от ответственности за незаконную стройку около озера Тургояк с помощью взятки. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, днем 26 марта 47-летний горожанин передал руководителю государственного бюджетного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» у здания 1 млн руб. от общей суммы взятки в 2 млн руб. Так местный житель хотел избежать ответственности за незаконное возведение комплекса обслуживания туристов у озера Тургояк и сноса построек. Позже челябинец хотел передать вторую часть взятки. Руководитель учреждения действовал в рамках операции.

По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска