Минобороны России сообщило об ударе по украинской газовой станции в Запорожье

Вооруженные силы России ударили при помощи беспилотников «Герань» по газораспределительной подстанции около населенного пункта Люцерна Запорожской области. Объект использовался для нужд военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны России.

«Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», — заявили в ведомстве. В министерстве добавили, что российские ВС продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия ВПК Украины.