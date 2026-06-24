«У Магнитогорска большие возможности для развития»

Депутат, заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной думы РФ Станислав Наумов подготовил документ, посвященный грядущему 100-летнему юбилею Магнитогорска и стратегии дальнейшего развития муниципалитета. В интервью „Ъ-Южный Урал“ парламентарий рассказал не только о юбилее и образе будущего родного для себя города, но и о том, куда можно и нужно привлечь ресурсы для развития города.

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— Станислав Александрович, до 100-летия Магнитогорска еще три года. Времени вроде бы достаточно.

— С одной стороны, вроде бы да, хватает. С другой — его катастрофически мало, на самом деле. Поэтому я, используя свой статус депутата, 30 июня выступлю на заседании Магнитогорского городского собрания, где и представлю тот документ, что удалось подготовить. Это доклад о стратегии социально-экономического развития Магнитогорска, прежде всего по тем направлениям, по которым уже в ближайшие три года, что осталось до 100-летия, можно получить поддержку со стороны федерального бюджета. Впрочем, временная перспектива документа выходит за рамки юбилея, и речь в том числе о более далеком будущем.

После того, как я выступлю перед коллегами-депутатами в Магнитогорске, я начну продвигать этот доклад уже на площадке Иннопрома.

— Но чем вызвана необходимость подготовки документа? Тем более, собственными силами.

— Во-первых, Магнитогорск — моя родина, и мне точно небезразлична его судьба, то, как живет и развивается город. Во-вторых, я вижу очень хорошие возможности для развития и, более того, для получения ресурсов для этого развития. И я четко и точно понимаю, что под такие вот истории можно и нужно вытаскивать самые разные проекты развития. Даже те, которые казались невозможными.

Примеры подобного есть. Как раз когда я работал в правительстве России, у Виктора Борисовича Христенко, инвестиционная политика Санкт-Петербурга и Казани получила невероятный импульс и поддержку во многом потому, что определялась одним словом — юбилей. 300 лет Санкт-Петербургу, 1000-летие Казани. И как раз через нас проходили все эти обращения глав субъектов — Валентины Ивановны Матвиенко, губернатора Санкт-Петербурга, и Минтимера Шариповича Шаймиева, президента Татарстана. И во многом их усилия привели к тому, что города получили инвестиции на десятилетия вперед.

Была обновлена вся транспортная инфраструктура в Санкт-Петербурге, а не только фасады на Невском проспекте. А еще начали новую кольцевую дорогу, Западный скоростной диаметр, новый мост через Неву. Сейчас люди пользуются всем этим.

В Казани достроили метро, построили «Мост тысячелетия», а еще благодаря тому, что город принимал Универсиаду, возвели несколько выдающихся спортивных объектов и деревню, которая в итоге стала жилой частью казанского университетского кампуса. В этом смысле в Казани пошли дальше, вложившись в проведение масштабных мероприятий, и теперь город раз за разом принимает события, связанные с приездом глав государств. Вот буквально на днях там прошел саммит «Россия — АСЕАН». В итоге Казань просто стала другим городом.

Вообще, масштабные события очень хорошо влияют на города, преображают их. Гляньте на соседей в Екатеринбурге, который принимал часть матчей чемпионата мира по футболу в 2018-м году.

— Но Магнитогорску не 1000 и не 300 лет.

— Верно. Но и столетний юбилей — прекрасный повод. Я уверен, что Владимир Владимирович Путин обязательно посетит город, в котором он и без того бывает почти каждый год. Но почему бы не подготовить какое-то событие, куда мог бы приехать, например, еще и председатель Китайской народной республики Си Цзинпинь?

К тому же, в городе есть что развивать. И Магнитогорск заслужил свое развитие всей своей судьбой. Хотя бы тем, как и кем возводился комбинат. Тем, что именно магнитогорской сталью, нашим металлом в годы Великой отечественной войны было усеяно пол-Европы, вплоть до Эльбы. И в смысле служения Родине город свою миссию выполнил и во время войны и после. И выполняет сейчас, несмотря на все трудности текущего момента.

Но что дальше? Мне видится, что пора федеральному центру вернуть Магнитогорску некоторое количество ресурсов, которые должны пойти на развитие города, на его будущее. Да, сейчас есть ММК, есть его замечательный владелец, Виктор Филиппович Рашников, есть его проект «Притяжение».

Но еще раз: а дальше что? Есть ли у нас уверенность в том, что после 100-летнего юбилея города в нем будет возможность жить, учиться и работать не хуже, чем до него?

А если пойдет негативный сценарий в той же черной металлургии? В мире ведь немало примеров, когда промышленные моногорода за очень короткое время превращались из индустриальных гигантов в заброшенные трущобы. Тот же Детройт в США. Или Бирмингем в Англии. Да, есть и примеры, когда некогда индустриальные мегаполисы и города удавалось красиво преобразовать — в США это когда-то металлургический Питтсбург. Но это скорее единичные случаи. И угрозы-то никуда не делись.

У нас в стране серьезное перепроизводство стали. А еще санкции, закрытие экспортных рынков сбыта и наличие Китая с его огромными мощностями и экспортом (а еще не перезапустилась на полную мощнейшая металлургическая отрасль в той же ДНР). И, в принципе, на нынешнем объеме рынка из наших ведущих металлургических гигантов — ММК, Нижний Тагил, Северсталь, Новокузнецк, НЛМК — один, по большому счету, просто лишний. Со всеми вытекающими перспективами…

А людям необходима уверенность в том, что им не нужно уезжать из Магнитогорска. И не нужно уезжать в другие города нашим детям. Но для этого важен образ будущего, который я с моими коллегами, готовившими доклад, и пытаемся представить.

— И что же делать? В чем этот образ будущего?

— Есть несколько уровней принятия решений и несколько смыслов. Если говорить об экономике, в том числе о черной металлургии, то я думаю, что нам нужно возвращать государственное планирование инвестиционных проектов на более жестком уровне. В том числе потому, что не может быть лишним Нижний Тагил, не может быть лишним Новокузнецк, Череповец не может быть лишним. Магнитогорск не лишний. А какой-то из комбинатов, повторюсь, может стать лишним на рынке. А значит, главное решение, которое надо принимать — закрытие внутреннего рынка стали в России для продукции из Китая.

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— Наши товарищи из Поднебесной могут не понять?

— Уверен, что тот же Си Цзинпинь не обидится и поймет. Им есть куда поставлять свой металл по всему миру. У Китая мощности могут вообще закрыть все потребности планеты. А российский рынок для них меньше статистической погрешности в собственном производстве и роли не сыграет.

Еще один момент — если говорить о планировании, стратегическом, на десятилетия вперед, то я думаю, что в пакетах акций металлургических комбинатов должна появиться золотая акция, которая будет принадлежать государству и давать возможность государству, Минпрому влиять на производственную политику.

И мы должны где-то принимать вовремя соответствующие решения, а не реагировать на изменения спроса в инерционных сценариях. А значит, надо усаживать вместе крупнейшие комбинаты, наших основных производителей, и договариваться о том, кто на какой продукции будет специализироваться и почему. И продлить весь цикл до потребностей машиностроения и строительной отрасли как основных потребителей металла.

— С металлургией понятно. Что еще?

Второй ключ к будущему — наука и образование. И тут я вернусь к тому, что у всего есть свой жизненный цикл — у человека, предприятия, отрасли, материала. В том числе — у черной металлургии и ММК. Да, еще кажется, что есть впереди много времени. Но сколько? И опять-таки — а дальше что? Что будет в Магнитогорске, если не ММК и металлургия? Страшный вопрос, который боятся задавать.

Я уверен, что нашим ведущим региональным вузам, в том числе Южно-Уральскому госуниверситету и Магнитогорскому государственному техническому университету, в которых я являюсь членом наблюдательных советов, в рамках опережающих проектов и разработок пора всерьез взяться за материаловедение. И не замыкаться на моделях переработки железной руды и коксующихся углей, а максимально расширять компетенции. Та же робототехника в Магнитогорске активно и давно развивается, наш робот в космос летал, если кто не помнит.

И тогда у Магнитогорска, у МГТУ имени Носова будет компетенция подготовки не только специалистов для ММК, но и специалистов для цифровой экономики, о чем я, как член набсовета вуза, буду говорить вот в ближайшее время на заседании ученого совета МГТУ. Но для этого развития тому же МГТУ понадобится собственный новый кампус. Его надо строить.

— Вы пока рассуждаете об очень далеких временных перспективах. А что сейчас, в ближайшие годы?

— Давайте вспомним, что Магнитогорск — город на границе Европы и Азии, что это «Гумилевский край», что совсем рядом Аркаим. Положения на глобусе у нас не отнять. А значит, транспортная, логистическая инфраструктура, как внутригородская, так и «внешняя», и туризм. Ворота Азии в Европу и наоборот. Я говорю про развитие транспортного узла, который мог бы стать частью «Большого нового шелкового пути» из Китая во все еще, надеюсь, христианскую по большей части Европу. А еще есть транспортный коридор «Север — Юг».

— Но тот же аэропорт в Магнитогорске уже модернизируется.

— И это правильно. Но будет нужен международный аэропорт не с двумя, а с шестью терминалами. И взлетно-посадочная полоса, способная принимать широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты. И аэропортовая инфраструктура соответствующего уровня. Что же до внутригородской инфраструктуры — это прежде всего пятый мост через реку Урал, переоснащение и развитие трамвайного парка и инфраструктуры и развязка на Ленина — Завенягина.

При этом (и я обсуждал это с министром транспорта РФ Андреем Никитиным, уроженцем Челябинской области, кстати), в случае с пятым мостом через Урал можно привлечь государственно-частное партнерство. Например, тот же Азиатский банк развития, в котором акционерами являются Россия и Китай и который нуждается в знаковых проектах. Вот вам и повод для визита председателя Си. И этот мост обязательно должен быть железнодорожным и давать возможность расширить транспортный узел и в этом направлении, чтобы в итоге в городе получилась трансмодальная инфраструктура, которая в длинной перспективе, вне сомнения, себя окупит.

А новый мост через Урал еще и откроет в Магнитогорске новые пространства для городского развития, для строительства, для бизнеса. Для того же туризма, горнолыжных курортов, возможностей, связанных с Аркаимом. Губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер абсолютно прав, когда ставит развитие туризма чуть ли не на первое место в нашей индустриальной области. Потому что туризм — это те вложения, которые быстро начинают давать оборот денег и достаточно быстро окупаются. И тот же аэропорт нам понадобится не для того, чтобы магнитогорцы куда-то летали (тут существующего хватит), а для того, чтобы прилетали к нам в гости. И тратили свои деньги тут.

Все вместе это и даст тот образ будущего, те перспективы развития города, которые позволят ему развиваться при почти любом развитии событий на внешних рынках и горизонтах. Магнитогорск — город, который почти сто лет работал на всю страну и который давно заслужил, чтобы федеральные власти хотя бы к юбилею вернули Магнитке часть ресурсов для ее развития. Для будущего. Для того, чтобы это произошло, нужно приложить усилия на всех возможных уровнях. Но я уверен, что нет тут ничего невозможного. И готов максимально в этом помочь.

Беседовал Дмитрий Моргулес