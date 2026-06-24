Программу самообложения граждан в Удмуртии дополнили проектами о ветеранах СВО

Программу самообложения граждан в Удмуртии, инициативы по которой финансируются за счет средств жителей и государства, дополнили проектами по патриотическому воспитанию и увековечению памяти, в частности, об участниках СВО. Соответствующие изменения внесли в постановление правительства республики, сообщили в минфине Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инициативу продвинули участники программы подготовки управленцев из числа ветеранов спецоперации «СВОй резерв18». «На практике включение нового направления означает, что от администраций муниципальных образований теперь могут подаваться заявки на реализацию мероприятий, направленных на военнопатриотическое воспитание молодежи и увековечение памяти участников СВО»,— говорится в сообщении.

Напомним, программа самообложения граждан реализуется в Удмуртии с 2018 года. По ней на 1 руб. граждан приходится 3 руб. из регионального бюджета. Средства направляются на ремонты дорог, освещение, благоустройство территорий и др. По данным минфина республики, в 2026 году на мероприятия по программе заложено 810 млн руб.