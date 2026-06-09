Жителям Удмуртии предложат проспонсировать проекты о ветеранах СВО

Программу самообложения граждан в Удмуртии, инициативы по которой финансируются за счет средств жителей и государства, дополнят проектами по патриотическому воспитанию и увековечению памяти, в частности, об участниках СВО. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

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«Сегодня многие жители не остаются в стороне и уже работают в этом направлении: организуют проекты по увековечению памяти участников СВО, открывают парты Героев, проводят патриотические мероприятия, а благодаря механизму самообложения удастся получить поддержку республики, соответственно будет легче реализовывать инициативы в муниципалитетах»,— рассказал замглавы администрации Селтинского района, ветеран СВО Сергей Федотов на заседании республиканского парламента.

Внести изменения в постановление правительства Удмуртии о программе предложили участники программы подготовки управленцев из числа ветеранов спецоперации «СВОй резерв18». Это произойдет в ближайшее время.

«Мы часто проводим уроки мужества в школах, рассказываем о своем боевом опыте, и хотелось бы ещё показывать на наглядных материалах, чтобы донести до ребят больше»,— добавил господин Федотов.

Программа самообложения граждан реализуется в Удмуртии с 2018 года, напомнила министр финансов республики Вера Сухих. По ней на 1 руб. граждан приходится 3 руб. из регионального бюджета. Средства направляются на ремонты дорог, освещение, благоустройство территорий и др.

«С 2024 года ежегодно в минфин поступает более 1 тыс. заявок. С каждым годом увеличивается размер средств, предусмотренных в бюджете Удмуртии на реализацию мероприятий»,— добавила она. В 2026 году на это заложено 810 млн руб.