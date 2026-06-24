Корсика получит автономию

Национальная ассамблея Франции одобрила 23 июня законопроект о конституционной реформе, согласно которому Корсике должна быть предоставлена широкая автономия. Однако это историческое голосование может остаться пока всего лишь историческим жестом, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Дьяконов, Коммерсантъ Фото: Юрий Дьяконов, Коммерсантъ

Принятие закона не было единогласным. За автономию проголосовал 271 депутат, против — 202. Для представлявшего реформу правительства Эмманюэля Макрона это огромный шаг вперед, для требовавших перемен корсиканских националистов — лишь промежуточный успех.

Корсика во Франции всегда была территорией особого «островного права». В единой и неделимой республике, где все граждане равны и подчиняются одним и тем же законам, корсиканцы жили в своем мире и по своим традициям и правилам, как, к примеру, сицилийцы в Италии.

Главными требованиями националистов были сделать корсиканский вторым государственным языком на острове и установить специальный статус жителей острова с привилегиями во владении землей и домами, чтобы, как говорят местные политики, «остановить спекуляцию корсиканской недвижимостью». Со времен победы на территориальных выборах в 2017 году они выступают также за преимущество корсиканцев при найме на работу и за борьбу против исламского фундаментализма на острове.

Остров когда-то принадлежал Генуе, затем в XVIII веке был приобретен Францией, дал стране Наполеона и одновременно породил одно из самых устойчивых автономистских и сепаратистских движений Европы.

Почти полвека Париж пытался решить «корсиканский вопрос» то силой, то деньгами, то обещаниями реформ.

Последний виток конфронтации начался в 2022 году, после убийства во французской тюрьме в городе Арле корсиканского националиста Ивана Колонны, осужденного за убийство префекта Корсики Клода Эриньяка.

Остров тогда охватили беспорядки, и президент Эмманюэль Макрон, ранее высказывавшийся против особого статуса Корсики, пообещал открыть путь к «автономии внутри республики». Спустя четыре года этот путь впервые получил юридическое оформление. После долгих споров в текст вошла формулировка об «островном сообществе, историческом, языковом и культурном, которое выработало особую связь с корсиканской землей». Согласно проекту реформы, Корсика сможет адаптировать национальные законы и подзаконные акты к собственным условиям. Более того, остров получит право принимать собственные нормативные акты, в том числе имеющие силу закона, если они не затрагивают так называемые суверенные полномочия государства — оборону, внешнюю политику, правосудие или денежное обращение. За соблюдением конституционных границ будут следить Государственный совет и Конституционный совет.

Во Франции это почти революция. Подобными полномочиями обладает ряд заморских территорий. В частности, Новая Каледония с 1998 года имеет статус особого территориального образования в рамках французского государства. Но никогда прежде ими не обладал регион метрополии. Для противников автономии — а среди депутатов их было немало — это опасный прецедент, «дверь для коммунитаризма в Конституции». Если доводить процесс до логического завершения, считают они, вслед за Корсикой особого статуса могут потребовать, к примеру, Бретань, Эльзас или Страна Басков. Националисты, напротив, видят реформу слишком осторожной. Их цель никогда не ограничивалась символическим признанием особой идентичности острова. Многие рассчитывают на гораздо более широкие полномочия, вплоть до права самостоятельно определять миграционную и земельную политику.

Однако спор идет не столько о независимости, сколько о степени автономии. Парадокс заключается в том, что удержать Корсику исключительно административными методами невозможно, но и сама Корсика вовсе не стремится к настоящему разрыву с Францией. За десятилетия борьбы большинство корсиканских националистов пришли к более прагматичной цели: получить максимум самостоятельности, сохранив при этом максимум преимуществ французского государства — дотации, социальную защиту, инфраструктурные программы и одну из самых щедрых социальных систем Европы.

Закон принят, но главное препятствие впереди.

Чтобы дать Корсике автономию, необходимо изменить Конституцию Франции. Для этого текст должны в одинаковой редакции одобрить и Национальная ассамблея, и Сенат, после чего его предстоит вынести на Конгресс — совместное заседание депутатов и сенаторов.

Для принятия требуется большинство в три пятых голосов.

Нижняя палата с автономией согласилась, а вот Сенат контролируют правые «Республиканцы», многие из которых относятся к реформе скептически. Даже среди ее сторонников мало кто уверен, что вопрос удастся решить в течение последнего года президентства Эмманюэля Макрона, который дал обещание корсиканцам после кризиса 2022 года и стремится довести процесс до конца.

Для потенциальных кандидатов на выборах 2027 года гораздо выгоднее сохранить интригу и превратить судьбу автономии в элемент будущей президентской кампании. Население Корсики невелико — около 350 тыс. человек, но ее символическое значение для французской политики несоразмерно больше численности жителей острова. Крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон давно поддерживает расширение автономии как Корсики, так и заморских территорий. Даже Марин Ле Пен, традиционно выступавшая против регионального сепаратизма, сегодня говорит о необходимости учитывать волю корсиканцев. Претенденты предпочтут обменять автономию на поддержку на выборах, а значит, раньше выборов процесс, скорее всего, не завершится.