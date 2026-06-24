Более 4 тыс. незадекларированных брелоков из Китая нашли уральские таможенники

На Верх-Исетском таможенном посту Екатеринбурга выявлена партия из более 4 тыс. брелоков с изображениями персонажей мультфильмов, аниме и видеоигр без декларирования при ввозе из Китая. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, их доставили вместе с партией мягких игрушек для наполнения автоматов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Отдел по связям с общественностью УТУ Фото: Отдел по связям с общественностью УТУ

При проверке груза на складе временного хранения инспекторы обнаружили почти 200 кг товара, не указанного в декларации. Северо-Западный таможенный пост ранее отказал в выпуске основной партии и распорядился изъять всю поставку.

Заместитель начальника Верх-Исетского таможенного поста Сергей Быков сообщил, что владелец груза утверждал о незнании отправки брелоков: «Владелец груза сообщил, что брелоки предполагались в рамках других поставок, а о том, что заказ китайские партнеры отправили сейчас, не знал». В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП за недекларирование товаров.

Также рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности по статье 14.10 КоАП за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности без разрешения правообладателя.

По первой статье грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара с возможным изъятием, а по второй — штраф в размере удвоенной цены и обязательная конфискация контрафакта.