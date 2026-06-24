МЧС объявило экстренное предупреждение из-за возможного подтопления в Забайкалье

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю выпустило экстренное предупреждение на 24–25 июня о возможном подтоплении города Нерчинска. Ведомство просит жителей подготовить документы и теплые вещи на случай временного отселения из зоны подтопления.

Ссылаясь на информацию регионального гидрометцентра, в МЧС сообщают о формировании паводка опасного характера на реке Нерче. Общий подъем составил 384 см, уровень воды достиг 638 см при отметке выхода воды на пойму 530 см. Пойма подтоплена на 108 см.

По данным ведомства, 24–25 июня ожидается подъем уровня на 35–65 см, до уровня 680–700 см, при значении опасного явления 680 см. Ожидается угроза подтопления прибрежных дорог, мостов, улиц, приусадебных участков, домов города.

Влад Никифоров, Иркутск