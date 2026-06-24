«Инкаб Холдинг» привлек на IPO более 2 млрд рублей
АО «Инкаб Холдинг» провело первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, указано на сайте раскрытия информации. Размещение проходило по нижней границе ценового диапазона — 100 руб. на бумагу. Компании удалось привлечь на IPO 2,04 млрд руб., разместив 20,4 млн акций.
Привлеченные на IPO акции включают 1,8 млн бумаг, или 8,8% от суммы привлечения для «возможной стабилизации на вторичных торгах». Доля бумаг в свободном обращении по итогам IPO составила 20,31% от акционерного капитала компании.
Объем предложения распределили так: 12,6% (85,3 млн руб.) — юрлицам, 75,8% (932,3 тыс. руб.) — розничным инвесторам, еще 11,6% (19,7 млн руб.) — в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления.
Действующие акционеры «Инкаб Холдинга» также обязались 180 дней не продавать акции. После этого им необходимо пять лет одобрять выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли компании по отчетности по МСФО.
Торги акциями «Инкаб Холдинга» начнутся в 16:00 мск 24 июня. Бумаги компании включены в третий уровень листинга, им присвоен тикер INCB.
Основная площадка холдинга — завод «Инкаб» — расположена в Пермском крае. Предприятие производит волоконно-оптические кабели для телекоммуникаций и электроэнергетики.
В конце марта 2026 года Центробанк зарегистрировал дополнительный выпуск акций «Инкаб Холдинг» объемом 30 млн штук, что было частью подготовки к первичному публичному размещению. Это произошло на фоне снижения финансовых показателей компании: по итогам 2025 года выручка «Инкаб Холдинга» сократилась на 18% до 4,9 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась почти на 60% до 80 млн рублей. Такая динамика была связана с ростом процентных расходов по кредитному портфелю из-за высокой ключевой ставки ЦБ, а также падением спроса со стороны телекоммуникационных операторов.
Основной причиной выхода на IPO эксперты называют необходимость снижения долговой нагрузки компании, так как соотношение долга к EBITDA на конец 2025 года составляло 3,65. При текущих высоких процентных ставках привлечение новых кредитов стало слишком затратным, и IPO позволило компании привлечь капитал без дополнительной нагрузки на баланс. Аналитики отмечают, что при текущей рыночной конъюнктуре многие новички вынуждены предлагать акции со значительным дисконтом, который может достигать 30%, чтобы привлечь инвесторов. Компании, как и в случае с «Инкаб Холдингом», могут выходить на IPO, когда им срочно нужны средства.