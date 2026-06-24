«Инкаб Холдинг» привлек на IPO более 2 млрд рублей

АО «Инкаб Холдинг» провело первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, указано на сайте раскрытия информации. Размещение проходило по нижней границе ценового диапазона — 100 руб. на бумагу. Компании удалось привлечь на IPO 2,04 млрд руб., разместив 20,4 млн акций.

Привлеченные на IPO акции включают 1,8 млн бумаг, или 8,8% от суммы привлечения для «возможной стабилизации на вторичных торгах». Доля бумаг в свободном обращении по итогам IPO составила 20,31% от акционерного капитала компании.

Объем предложения распределили так: 12,6% (85,3 млн руб.) — юрлицам, 75,8% (932,3 тыс. руб.) — розничным инвесторам, еще 11,6% (19,7 млн руб.) — в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления.

Действующие акционеры «Инкаб Холдинга» также обязались 180 дней не продавать акции. После этого им необходимо пять лет одобрять выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли компании по отчетности по МСФО.

Торги акциями «Инкаб Холдинга» начнутся в 16:00 мск 24 июня. Бумаги компании включены в третий уровень листинга, им присвоен тикер INCB.

Основная площадка холдинга — завод «Инкаб» — расположена в Пермском крае. Предприятие производит волоконно-оптические кабели для телекоммуникаций и электроэнергетики.