Автомобильная очередь на Крымском мосту превысила 800 машин

В очереди на ручной досмотр на Крымском мосту со стороны Тамани стоит 40 машин, со стороны Керчи — 780. Об этом сообщает Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на мосту. Информация актуальна на 10:00 мск.

Время ожидания составляет около трех часов, указано в сообщении. С 9:00 количество транспортных средств в ожидании досмотра уменьшилось — тогда в очереди стояли 899 машин.

В ночь на 24 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 323 беспилотника над регионами страны. Под атаку попал и Крым — над Севастополем сбили 70 БПЛА, город остался без света. Два человека пострадали, повреждены жилые дома.