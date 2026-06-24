Неизвестный поджег несколько машин в подмосковных Мытищах

Подмосковная полиция разыскивает злоумышленника, который устроил поджог автомобилей в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Инцидент произошел на 2-й Институтской улице. По версии полиции, злоумышленник поджег один автомобиль, после чего огонь перекинулся на три соседние машины. Правоохранители устанавливают личность нарушителя. Его действиям будет дана правовая оценка, сообщили в полиции.

По сведениям агентства «Москва», при пожаре три машины сгорели полностью, и еще несколько получили повреждения. Один водитель при попытке спасти автомобиль врезался в стену дома.