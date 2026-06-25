«Вопрос о соприкосновении контрсанкционного регулирования и судебной или банкротной процедуры должен ставиться шире»
Почему банкротство не станет «черным ходом» для обхода контрсанкций
Ужесточение контроля за выходом иностранного бизнеса из российских активов заставляет участников рынка искать альтернативные способы закрытия сделок. Одним из главных камней преткновения в юридическом сообществе стала возможность передачи долей и акций недружественных нерезидентов в рамках банкротных торгов или исполнительного производства без санкции Правительственной комиссии. О том, превращаются ли судебные процедуры в универсальный инструмент обхода контрсанкционного регулирования, почему суды неохотно соглашаются на роль «окольного пути» для бизнеса и когда в этом вопросе будет поставлена точка, “Ъ” рассказал партнер, руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков.
Павел Новиков
Фото: Предоставлено «Меллинг, Войтишкин и Партнеры»
— Можно ли избежать государственного контроля за переходом актива, принадлежащего недружественному лицу, если этот переход основан на судебном акте и является частью исполнительного производства или торгов в деле о банкротстве?
— Контрсанкционное регулирование ожидаемо усложнило договорные отношения с недружественным элементом, а в последнее время — и судебные споры, и процедуры несостоятельности. И тот факт, что государство с помощью этого регулирования стремится не столько ограничивать сделки с иностранным недружественным элементом, сколько обеспечивать общий контроль за переходом активов, порождает ряд практических вопросов в области процедур банкротства и исполнения судебных актов.
Объяснение самой постановки вашего вопроса простое: передача актива в рамках судебной процедуры не сводится к классической сделке, а представляет собой принудительную реализацию под контролем суда, арбитражного управляющего и кредиторов. Отсюда и возникает желание утверждать, что отсутствие добровольности передачи актива и наличие обязательного для сторон решения суда позволяют преодолеть необходимость разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (Правкомиссия.— “Ъ”).
Однако такой вывод был бы слишком простым и не во всех случаях соотносился бы с целями контрсанкционного регулирования. Отвечая на этот аргумент, прежде всего стоит учитывать, что даже при принудительной реализации актива экономический результат остается тем же: происходит смена собственника имущества, которая может противоречить национальным интересам. Уже хотя бы поэтому вопрос о соприкосновении контрсанкционного регулирования и судебной или банкротной процедуры должен ставиться шире — не только о форме перехода права, но и о его реальном содержании.
— Вокруг каких положений закона складывается ключевая практическая коллизия?
— Указ президента РФ от 8 сентября 2022 года №618 устанавливает, что сделки и операции, влекущие установление, изменение или прекращение прав на доли в уставных капиталах российских обществ с участием лиц из недружественных государств, допускаются только на основании разрешения Правкомиссии. При этом в разъяснениях Минфина России есть важное исключение — п. 9 письма от 13 октября 2022 года №05–06–14РМ/99138 указывает, что разрешение не требуется для перехода прав помимо воли лица в рамках исполнения вступившего в силу судебного решения.
И коллизия складывается именно здесь. При чрезмерно широком прочтении п. 9 может показаться, что судебный акт сам по себе выводит переход актива из-под разрешительного режима Правкомиссии. Но здесь важно и то, что такой подход открывает путь к обходу Указа президента РФ №618 — например, через инициирование искусственных судебных споров.
— Дает ли судебная практика однозначный ответ на возникшее противоречие?
— Пока нет, но уже известен ряд дел, в которых стороны с ним столкнулись. Сегодня суды сформировали как минимум две линии взаимосвязи судебных процедур и контрсанкционного регулирования.
Первая линия связана с делами, где суды допускают переход долей в российских обществах без предварительного разрешения Правкомиссии при исключении недружественного участника. В некоторых делах иностранный участник сам признает иск или заявляет, что не заинтересован в дальнейшем участии в обществе (например, дело №А40–255821/2025), а суды мотивируют исключение защитой интересов самого общества, восстановлением управляемости и предотвращением блокировки бизнеса.
Вторая линия практики, напротив, исходит из недопустимости обхода контрсанкционного регулирования и необходимости предварительного согласования перехода прав на актив с Правкомиссией. Например, в деле №А41–24986/2024 истец требовал обращения взыскания на заложенное имущество — акции и недвижимость, переход которых регулируется контрсанкционными нормами — и суды отказали в удовлетворении требований в том числе потому, что истец не обращался за разрешением Правкомиссии. Похожая позиция отражена в актах по делу №А40–149067/2023 и позиции Верховного суда РФ по делу №А40–5551/2024, где суды пришли к выводу, что интерес истца был направлен не на восстановление нарушенного права, а на получение судебного решения для принудительной реализации недвижимости в обход ограничений. Аналогично суды оценили и попытки утвердить мировое соглашение по делу №А40–296249/2023 в обход согласования Правкомиссии.
И такая позиция судов вполне закономерна. Суды, назначаемые президентом, действуют в рамках общей государственной логики, и наивно полагать, что они станут создавать прецеденты, идущие вразрез с установленным порядком. Попытка использовать судебный процесс как «окольный путь» для обхода ограничений не только выглядит неправомерной, но и нарушает сложившееся равновесие, ведь многие компании месяцами ожидают законного согласования своих сделок в Правкомиссии.
Осмысление описанных дел позволяет сформулировать рабочий критерий — разрешение Правкомиссии не требуется, когда суд восстанавливает нарушенное право (например, при восстановлении корпоративного контроля над российским обществом). С другой стороны, когда суд фактически создает у истца право на актив — например, при обращении взыскания на предмет залога, требования контрсанкционного регулирования должны соблюдаться. Жизнеспособность этого критерия уже подтверждается судебной практикой — например, в деле №А40–182760/2024 суд указал, что восстановление записи в ЕГРЮЛ после признания сделок ничтожными является устранением последствий неправомерных действий и не требует разрешения Правкомиссии.
— Насколько большое значение поднятый выше вопрос имеет для банкротства?
— Имеет, и весьма существенное. Реализация имущества должника также происходит принудительно, и, когда кредитор получает актив, подпадающий под контрсанкционные ограничения, встает вопрос о наличии разрешения Правкомиссии.
Например, для отчуждения недвижимости с банкротных торгов существуют специальные разъяснения, согласно которым разрешение Правкомиссии не требуется. Однако исключения, например для долей и акций российских обществ, не установлено, а значит, должно действовать сформулированное правило: переход к новому собственнику актива, подпадающего под контрсанкционный режим, должен быть согласован.
Этот вывод находит поддержку и в судебной практике, и в публикуемых условиях организации банкротных торгов. Например, в деле №А26–6276/2024 суд прямо указал, что исключение, предусмотренное для недвижимости, не распространяется на отчуждение акций, а значит, для реализации такого актива требуется разрешение Правкомиссии. Аналогично в сообщении о проведении торгов по продаже акций ПАО «АК "Мослифтмонтаж"» в качестве условия заключения договора купли-продажи прямо указано получение должником разрешения Правкомиссии в соответствии с Указом президента РФ от 8 сентября 2022 года №618.
— Можно ли в таких случаях сказать, что разрешительный режим носит несколько формальный характер?
— Нет, я бы так не считал, поскольку через него государство получает возможность проверить итоговую структуру сделки, ее цену, бенефициаров, источник финансирования, а также применимость условий о скидке и добровольном взносе. Если переход актива оформляется без обращения в Правкомиссию, государство утрачивает возможную экономическую составляющую сделки, что само по себе в текущих условиях является важным фактором в пользу получения разрешения.
Вообще, контекст ухода иностранных компаний с российского рынка гораздо шире, чем принято считать. На мой взгляд, наш рынок остается крайне привлекательным для зарубежного бизнеса и многие компании предпочли бы остаться здесь — пусть даже в усеченном виде, если бы у них сохранялась такая возможность. Более того, если бы текущие, более жесткие механизмы регулирования выхода были введены государством раньше, до 90% компаний остались бы в России. Сегодня же усложнение и затягивание процедур согласования само по себе становится одной из причин, по которой иностранные игроки в итоге принимают решение покинуть рынок.
Конечно, сегодня проблема не имеет абсолютно бесспорного решения. У сторонников противоположного подхода есть сильные аргументы об обязательности судебного акта, юридическая сила которого не может и не должна ставиться в зависимость от позиции органа исполнительной власти. Но эти аргументы в любом случае не должны приводить к тому, что банкротство превращается в универсальный способ вывести актив из-под публичного контроля и преодолеть нормы, направленные на обеспечение национальных интересов.
В связи с этим я прогнозирую, что четкая правовая позиция высших судебных инстанций по этим вопросам может сформироваться в горизонте ближайших одного-двух лет. Это может произойти либо по инициативе руководства страны, либо в случае кардинального изменения внешних условий — например, введения новых драконовских мер контроля или, напротив, их полной отмены.