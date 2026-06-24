В России за месяц задержали 128 нелегальных оружейников

Сотрудники правоохранительных органов с апреля по май задержали 128 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Среди них есть те, кто восстанавливал боевые средства гражданских образцов оружия в подпольных мастерских. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Изъята 301 единица оружия отечественного и иностранного производства: пулеметы, гранатометы, штурмовые винтовки, автоматы, пистолеты, револьверы, карабины и ружья, гранаты, свыше 189 тыс. патронов различного калибра, а также более 111 тыс. кг взрывчатых веществ.

Деятельность 45 подпольных мастерских по производству оружия прекращена. Оперативно-разыскные мероприятия прошли в 53 регионах страны, среди них — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, Донецкая и Луганская народные республики, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Крым и Херсонская область.