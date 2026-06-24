«Эталон» восьмой месяц подряд обходит в рейтинге ЕРЗ более 100 застройщиков в Свердловской области

Группа «Эталон» вновь заняла первое место по общему объему текущего строительства в Свердловской области, согласно опубликованному региональному рейтингу «Единого ресурса застройщиков» (ЕРЗ) на июнь 2026 года. Таким образом, Компания удерживает лидирующую позицию уже восемь месяцев подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Группы «Эталон» Фото: Пресс-служба Группы «Эталон»

Общий объем возводимого «Эталоном» жилья в рамках трех проектов приблизился к 360 тысячам квадратных метров, это наивысший показатель среди 102 компаний-застройщиков, действующих в Свердловской области. В масштабе общего объема строящегося жилья в регионе доля Группы составляет почти 6,3%.

— Группа «Эталон» в этом году признана «Девелопером №1» и обладателем премии «Рекорды Рынка Недвижимости». Наш успех как одной из крупнейших компаний федерального уровня обеспечен комплексной работой в каждом регионе присутствия. На этом фоне непрерывное лидерство «Эталона» по объемам строительства в Свердловской области подтверждает роль региона как одного из ключевых направлений, которому мы традиционно уделяем большое внимание. Урал — сердце России, и «Эталон» высоко оценивает потенциал проектов, которые мы уже реализуем в этом регионе и будем реализовывать в дальнейшем, — отметил директор по девелопменту и строительству управления по регионам Урал и Сибирь Группы «Эталон» Юрий Гусев.

Также специалисты ЕРЗ включили жилой квартал Группы «Эталон» «Балтым-парк» в топ-5 лучших проектов Свердловской области по потребительским качествам среди среднеэтажных домов комфорт-класса.

АО «Группа компаний «Эталон»»