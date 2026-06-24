«Эталон» восьмой месяц подряд обходит в рейтинге ЕРЗ более 100 застройщиков в Свердловской области
Группа «Эталон» вновь заняла первое место по общему объему текущего строительства в Свердловской области, согласно опубликованному региональному рейтингу «Единого ресурса застройщиков» (ЕРЗ) на июнь 2026 года. Таким образом, Компания удерживает лидирующую позицию уже восемь месяцев подряд.
Фото: Пресс-служба Группы «Эталон»
Общий объем возводимого «Эталоном» жилья в рамках трех проектов приблизился к 360 тысячам квадратных метров, это наивысший показатель среди 102 компаний-застройщиков, действующих в Свердловской области. В масштабе общего объема строящегося жилья в регионе доля Группы составляет почти 6,3%.
— Группа «Эталон» в этом году признана «Девелопером №1» и обладателем премии «Рекорды Рынка Недвижимости». Наш успех как одной из крупнейших компаний федерального уровня обеспечен комплексной работой в каждом регионе присутствия. На этом фоне непрерывное лидерство «Эталона» по объемам строительства в Свердловской области подтверждает роль региона как одного из ключевых направлений, которому мы традиционно уделяем большое внимание. Урал — сердце России, и «Эталон» высоко оценивает потенциал проектов, которые мы уже реализуем в этом регионе и будем реализовывать в дальнейшем, — отметил директор по девелопменту и строительству управления по регионам Урал и Сибирь Группы «Эталон» Юрий Гусев.
Также специалисты ЕРЗ включили жилой квартал Группы «Эталон» «Балтым-парк» в топ-5 лучших проектов Свердловской области по потребительским качествам среди среднеэтажных домов комфорт-класса.
АО «Группа компаний «Эталон»»
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