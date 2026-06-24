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На ремонт ливневой канализации в Казани направят 890 млн рублей

В этом году на ремонт ливневой канализации в Казани предусмотрено 890 млн руб. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

На ремонт ливневой канализации в Казани направят 890 млн рублей

На ремонт ливневой канализации в Казани направят 890 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На ремонт ливневой канализации в Казани направят 890 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Авиастроительном районе продолжается ремонт ливневой канализации на улице Петра Витера, в Советском районе работы ведутся на улице Галеева. Здесь планируется строительство канализационной насосной станции, напорных трубопроводов и тампонаж коллектора.

Накануне сильный дождь в Казани привел к подтоплению нескольких улиц. Для устранения последствий ливня были задействованы аварийные бригады и спецтехника.

Анна Кайдалова