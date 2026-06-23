В Казани после сильного дождя усилили работы по откачке воды и очистке ливневой канализации. Для ликвидации последствий непогоды задействовали 15 аварийных бригад подрядных организаций, в которых работают более 40 специалистов, сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подтопления в Казани устраняют 15 аварийных бригад

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Подтопления в Казани устраняют 15 аварийных бригад

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

С 6:00 до 13:00 в городе выпало 14 мм осадков при декадной норме 19 мм.

Подтопления уже устранили на проспекте Победы, улицах Рихарда Зорге, Габдуллы Тукая, Юлиуса Фучика, Академика Завойского и Подлужной, а также на Танковом кольце, Фермском шоссе и улице Фатыха Амирхана.

Анна Кайдалова