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Подтопления в Казани устраняют 15 аварийных бригад

В Казани после сильного дождя усилили работы по откачке воды и очистке ливневой канализации. Для ликвидации последствий непогоды задействовали 15 аварийных бригад подрядных организаций, в которых работают более 40 специалистов, сообщила пресс-служба мэрии.

Подтопления в Казани устраняют 15 аварийных бригад

Подтопления в Казани устраняют 15 аварийных бригад

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Подтопления в Казани устраняют 15 аварийных бригад

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

С 6:00 до 13:00 в городе выпало 14 мм осадков при декадной норме 19 мм.

Подтопления уже устранили на проспекте Победы, улицах Рихарда Зорге, Габдуллы Тукая, Юлиуса Фучика, Академика Завойского и Подлужной, а также на Танковом кольце, Фермском шоссе и улице Фатыха Амирхана.

Анна Кайдалова