Песков опроверг обсуждение переноса выборов в Госдуму в 2026 году

Вопрос переноса выборов в Госдуму в сентябре 2026 года сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет. Идет подготовка к выборам. Они объявлены указом президента»,— уточнил господин Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС). Представитель президента добавил, что «даже не слышал» о подобных сообщениях.

Президент России Владимир Путин 16 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва. Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. К выборам, по словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, допущены 17 партий.