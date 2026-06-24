В Оренбуржье устраняют последствия атаки БПЛА на промышленное предприятие

В Оренбургской области сотрудники регионального МЧС приступили к ликвидации падения обломков БПЛА на один из промышленных объектов региона. Об этом сообщает местное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По оперативной информации, пострадавших в ходе атаки нет. Специалисты оценивают обстановку на месте проведения работ как стабильную. В Роспотребнадзоре заявили, что никаких выбросов вредных веществ не выявлено.

Сегодня, 24 июня, регион подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Несколько беспилотников сбили над промышленным предприятием, сообщал ранее губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев. На месте происшествия уже несколько часов работают экстренные службы.

Яна Вежлева