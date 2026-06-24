Оренбуржье подверглось массированной атаке БПЛА

Вражеские беспилотники сбиты над Оренбургской областью утром в среду, 24 июня. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Массированную атаку беспилотниками по нашему региону сегодня организовал преступный режим ВСУ. Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре»,— говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших и погибших не поступала. В регионе действует запрет на публикацию фото- и видео с участием БПЛА.

В Оренбургской области объявлен план «Ковер». Аэропорты Оренбурга и Орска не принимают и не отправляют рейсы.

Георгий Портнов