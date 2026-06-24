«Нет смысла открывать очередную дискуссию»

Резкий комментарий депутата от КПРФ Нины Останиной активно обсуждается в социальных сетях. Глава думского комитета по вопросам отцовства, материнства и детства подвергла критике законопроект партии «Новые люди» о домашнем насилии. Ранее лидер коммунистов Геннадий Зюганов привлек внимание рассуждением о банковских вкладах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Компартии удалось привлечь к себе внимание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Представители Коммунистической партии Российской Федерации в последнее время сумели разнообразить общественное пространство достаточно яркими заявлениями и даже несколько взбудоражить умы. Может быть, это и не плохо, поскольку прогрессивное сообщество сумело хоть как-то отвлечься от грустных мыслей, например, от «непростой ситуации с бензином».

Сначала Геннадий Зюганов выразил недовольство, что деньги бизнеса и с банковских вкладов россиян — триллионы рублей — не работают на экономику. Это было истолковано как намерение эти самые вклады изъять. Лидер КПРФ был подвергнут критике, в том числе со стороны коллег по Государственной думе.

В ответ он сильно возмутился — его слова извратили. Геннадий Андреевич говорил исключительно об инвестициях — как лучше хотел. Страсти в итоге улеглись. Однако буквально на следующий день председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина резко отреагировала на законопроект «Новых людей» — это партия такая — о криминализации домашнего насилия. По словам парламентария, подобная инициатива отпугнет молодежь от брака.

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) У нас сейчас восемь семей из 10 разводятся, а будут разводиться все десять. Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо семь раз отмерить, а один раз отрезать.

Нет смысла открывать очередную дискуссию, тем более что идет она уже далеко не первый год. Важно другое. В государстве, как мы видим, все-таки есть некоторые проблемы: деньги в банках не работают, граждане не желают жить в семейном союзе долго и счастливо, и, соответственно, повышать демографические показатели. Заметьте, что закон о домашнем насилии, есть он или нет, особо на это не влияет. Также как и повышенная пошлина за расторжение брака. \

Кажется, что Государственная дума, где заседают депутаты от «Новых людей», КПРФ и других партий, просто обязаны эти проблемы решать. И где же, простите, эти самые решения? Запреты есть, законодательство в этой части последовательно улучшается и модернизируется. В каких-то случаях семь раз отмеряем, в других — сразу режем без подготовки, а народ российский продолжает разводиться.

Дмитрий Дризе