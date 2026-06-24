Рейс из Уфы в Сочи перенесли на 11 часов

Рейс авиакомпании «Россия» FV 6606 Уфа — Сочи, отправка которого планировалась из столицы Башкирии на 06:35 по уфимскому времени, вылетит только в 17:35. Эти данные следуют из онлайн-табло аэропорта Уфы.

Между тем после полуночи в Сочи отправился самолет этого же рейса, который должен был перевезти пассажиров из Уфы накануне утром.

Сегодня утром Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. О снятии ограничений объявлено в 8:30 по московскому времени. О запрете на вылет из Уфы не сообщалось, хотя госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил о беспилотной опасности, которая продлилась до 10 утра по местному времени.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 15 июня самолет авиакомпании «Победа» DP-344 Уфа — Сочи прибыл в пункт назначения с опозданием на сутки.

Идэль Гумеров