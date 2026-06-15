Самолет из Уфы прилетел в Сочи с опозданием почти на сутки

Пассажиры, накануне вылетевшие из Башкирии рейсом DP-344 Уфа — Сочи, не могли добраться до пункта назначения около суток. Самолет должен был вылететь из Уфы в 16:35 по местному времени и приземлиться в Краснодарском крае, однако отправка состоялась только в 18:06, передает корреспондент «Ъ-Уфа».

По пути следования самолет приземлился сначала в Махачкале, а затем в Минеральных Водах, так как в аэропорту Сочи вводились ограничения на обслуживание рейсов для безопасности.

В ночь с 14 на 15 июня пассажиров разместили в гостинице Пятигорска, им раздали талоны на питание, сообщает корреспондент «Ъ-Уфа».

На черноморском побережье самолет приземлился около 17:55 по уфимскому времени.

Майя Иванова