В свердловской Кушве после урагана восстановили электроснабжение 5 тыс. домов

В городе Кушва Свердловской области более 5 тыс. домов вновь подключили к электроснабжению. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Электричество пропало после урагана, обрушившегося на город 22 июня.

Еще 281 жилой дом пока остается без электроснабжения. За сутки из города вывезли более 1,3 тыс. куб. м мусора, добавили в ведомстве. В ликвидации последствий урагана участвуют 340 спасателей с применением 82 единиц техники.

Ураган обрушился на Кушву и поселок Баранчинский вечером 22 июня, по городу прошел смерч. По сведениям МЧС, пострадали 16 человек. Кроме того, 32 жилых дома были полностью разрушены, еще 99 — получили повреждения. В Кушве ввели режим чрезвычайной ситуации.