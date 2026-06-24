В свердловской Кушве после урагана восстановили электроснабжение 5 тыс. домов
В городе Кушва Свердловской области более 5 тыс. домов вновь подключили к электроснабжению. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Электричество пропало после урагана, обрушившегося на город 22 июня.
Еще 281 жилой дом пока остается без электроснабжения. За сутки из города вывезли более 1,3 тыс. куб. м мусора, добавили в ведомстве. В ликвидации последствий урагана участвуют 340 спасателей с применением 82 единиц техники.
Ураган обрушился на Кушву и поселок Баранчинский вечером 22 июня, по городу прошел смерч. По сведениям МЧС, пострадали 16 человек. Кроме того, 32 жилых дома были полностью разрушены, еще 99 — получили повреждения. В Кушве ввели режим чрезвычайной ситуации.
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Последствия разрушительного торнадо в свердловской Кушве
Ураганы регулярно приводят к масштабным отключениям электроэнергии в различных регионах России. Например, в июне 2024 года ураганный ветер оставил без электричества несколько поселков в Агаповском районе Челябинской области, включая Магнитный, Субутак, Кировский, Алексеевский, Южный, Черниговский, Утренняя Заря и Требиат, где над устранением аварий ночью работали девять бригад и 19 единиц спецтехники. В апреле 2025 года пал травы и ураганный ветер стали причиной многочисленных пожаров и отключений света в более чем 94 населенных пунктах Красноярского края.
В ноябре 2023 года из-за урагана в Алтайском крае без света остались более 380 тысяч человек в 577 населенных пунктах, а также было повреждено свыше 400 зданий. В тот же период порядка 15 тысяч жителей Астрахани остались без света из-за порывов ветра до 21 м/с, что привело к обрывам проводов и падению деревьев. Подобные инциденты подчеркивают уязвимость инфраструктуры перед стихийными бедствиями и необходимость оперативных действий коммунальных и аварийных служб для устранения последствий.