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В свердловской Кушве после урагана восстановили электроснабжение 5 тыс. домов

В городе Кушва Свердловской области более 5 тыс. домов вновь подключили к электроснабжению. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Электричество пропало после урагана, обрушившегося на город 22 июня.

Еще 281 жилой дом пока остается без электроснабжения. За сутки из города вывезли более 1,3 тыс. куб. м мусора, добавили в ведомстве. В ликвидации последствий урагана участвуют 340 спасателей с применением 82 единиц техники.

Ураган обрушился на Кушву и поселок Баранчинский вечером 22 июня, по городу прошел смерч. По сведениям МЧС, пострадали 16 человек. Кроме того, 32 жилых дома были полностью разрушены, еще 99 — получили повреждения. В Кушве ввели режим чрезвычайной ситуации.

Фотогалерея

Последствия разрушительного торнадо в свердловской Кушве

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Вечером 22 июня над городом Кушва (около 190 км от Екатеринбурга) пронесся смерч. Полностью разрушены оказались более 30 домов.

Вечером 22 июня над городом Кушва (около 190 км от Екатеринбурга) пронесся смерч. Полностью разрушены оказались более 30 домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате смерча повреждены около 100 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Без электроэнергии остались около 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском. В поселке электроснабжение уже восстановлено полностью.

В результате смерча повреждены около 100 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Без электроэнергии остались около 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском. В поселке электроснабжение уже восстановлено полностью.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате стихии пострадали 16 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

В результате стихии пострадали 16 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В Кушве ввели режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и провел заседание оперштаба.

В Кушве ввели режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и провел заседание оперштаба.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на 50 человек, но туда обратился только один человек.

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на 50 человек, но туда обратился только один человек.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время пресс-подхода

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время пресс-подхода

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По словам губернатора, комиссия оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят сегодня.

По словам губернатора, комиссия оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят сегодня.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

&quot;Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб&quot;,– заявил губернатор.

"Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб",– заявил губернатор.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Как рассказал «Ъ-Урал» синоптик Алексей Пулин, по Кушее прошелся клиновидный торнадо. Он не исключил, что торнадо может повториться.

Как рассказал «Ъ-Урал» синоптик Алексей Пулин, по Кушее прошелся клиновидный торнадо. Он не исключил, что торнадо может повториться.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 189 человек и 38 единиц техники. Спасатели, коммунальные и дорожные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и обломков домов.

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 189 человек и 38 единиц техники. Спасатели, коммунальные и дорожные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и обломков домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В течение суток планируют восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%.

В течение суток планируют восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По данным свердловских властей, несмотря на ЧП, кушвинские школьники продолжают сдавать ЕГЭ.

По данным свердловских властей, несмотря на ЧП, кушвинские школьники продолжают сдавать ЕГЭ.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

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Вечером 22 июня над городом Кушва (около 190 км от Екатеринбурга) пронесся смерч. Полностью разрушены оказались более 30 домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате смерча повреждены около 100 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Без электроэнергии остались около 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском. В поселке электроснабжение уже восстановлено полностью.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате стихии пострадали 16 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В Кушве ввели режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и провел заседание оперштаба.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на 50 человек, но туда обратился только один человек.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время пресс-подхода

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По словам губернатора, комиссия оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят сегодня.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

"Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб",– заявил губернатор.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Как рассказал «Ъ-Урал» синоптик Алексей Пулин, по Кушее прошелся клиновидный торнадо. Он не исключил, что торнадо может повториться.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 189 человек и 38 единиц техники. Спасатели, коммунальные и дорожные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и обломков домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В течение суток планируют восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По данным свердловских властей, несмотря на ЧП, кушвинские школьники продолжают сдавать ЕГЭ.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Ураганы регулярно приводят к масштабным отключениям электроэнергии в различных регионах России. Например, в июне 2024 года ураганный ветер оставил без электричества несколько поселков в Агаповском районе Челябинской области, включая Магнитный, Субутак, Кировский, Алексеевский, Южный, Черниговский, Утренняя Заря и Требиат, где над устранением аварий ночью работали девять бригад и 19 единиц спецтехники. В апреле 2025 года пал травы и ураганный ветер стали причиной многочисленных пожаров и отключений света в более чем 94 населенных пунктах Красноярского края.

В ноябре 2023 года из-за урагана в Алтайском крае без света остались более 380 тысяч человек в 577 населенных пунктах, а также было повреждено свыше 400 зданий. В тот же период порядка 15 тысяч жителей Астрахани остались без света из-за порывов ветра до 21 м/с, что привело к обрывам проводов и падению деревьев. Подобные инциденты подчеркивают уязвимость инфраструктуры перед стихийными бедствиями и необходимость оперативных действий коммунальных и аварийных служб для устранения последствий.

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