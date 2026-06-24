Премьер Удмуртии назвал недостаточным объем высадки новых деревьев в Ижевске

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов назвал недостаточным объем высадки новых деревьев в Ижевске. Об этом премьер написал в Мах после встречи с представителями администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Ефимов, Мах Фото: Роман Ефимов, Мах

«Вижу в соцсетях недовольство жителей вырубкой деревьев, например на Воровского, в микрорайоне Соцгород, на перекрестке Советской и Удмуртской, на Труда»,— написал он. Господин Ефимов дал задание управлению архитектуры и градостроительства Ижевска проанализировать эти объекты и найти на них место для новых насаждений.

Премьер напомнил, что с 2025 года в Ижевске высадили 770 деревьев и более 7 тыс. кустарников. К 19 сентября в столице республики высадят Аллею оружейников: сейчас Центр территориального развития определяет территорию, площадку выберут жители.

Напомним, в 2026 году в Ижевске планируется высадить не менее 2 тыс. деревьев. По словам главы республики Александра Бречалова, большинство стволов в столице региона поражены болезнями и небезопасны, средний возраст деревьев — 60-80 лет.