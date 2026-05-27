Александр Бречалов о вазонах на улице Ленина в Ижевске: вроде выглядит красиво

Средний возраст деревьев в Ижевске — 60-80 лет, большинство из них поражены болезнями и небезопасны, заявил глава республики Александр Бречалов во время прямого эфира во «ВКонтакте». По его словам, для города это «запредельный срок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

«У нас есть городской проект “Зеленый код”. Второй год мы высаживаем большое количество деревьев. В 2026 году посадим не менее 2 тыс. деревьев. Упор на липы и ясени»,— сказал он. Озеленение проведут на улицах Удмуртской, Советской, Чугуевского, Александровской и Кирова.

Господин Бречалов добавил, что высадка в специальные вазоны идет в том случае, если условия не позволяют сажать в грунт, например, мешают коммуникации.

«В 2025 году было много споров по улице Ленина. Но мы высадили в вазонах и ивы, и спиреи. Вроде бы выглядит красиво»,— сказал он.

Напомним, в августе 2024 года во время реконструкции улицы Ленина вырубили 68 тополей, которые, по заявлениям местных властей, уже не выполняли своей защитной функции и были поражены тлей. Взамен обещалось высадить 60 крупномерных ясеней. 33 из них высадили осенью 2024 года, однако, как стало известно весной 2025 года, 11 ясеней не прижилось. Впоследствии на улице появились специальные вазоны—контейнеры со спиреями и другими растениями.