Россия пообещала ответить на ядерные угрозы в Финляндии и Польше
Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что размещение ядерного оружия у границ России и Белоруссии будет воспринято как угроза, требующая ответа.
«Размещение ядерного оружия вблизи общего оборонного пространства Союзного Государства России и Белоруссии, будь то в Финляндии или в Польше, будет восприниматься нами как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».
По его словам, Москва будет вынуждена учитывать этот факт в своем военном планировании. Господин Гатилов назвал сомнительной вероятность повышения безопасности граничащих с РФ стран в таком случае.
Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии Москва объясняет ответной мерой на дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на изменения в сфере европейской безопасности. Власти РФ отмечали, что возможный вывод российского тактического ядерного оружия из Белоруссии зависел бы от отказа США и НАТО от «деструктивного курса» и полного вывода американского ядерного оружия из Европы. Российско-белорусские ядерные учения проходят на фоне непрерывной «враждебной деятельности НАТО», призванные «отрезвить европейцев», согласно заявлению замсекретаря Совета безопасности России Алексея Шевцова. Союзное государство, по его словам, находится на «более продвинутой стадии обеспечения коллективной безопасности».
Ранее в российской ядерной доктрине были внесены изменения, согласно которым агрессия против России со стороны любого неядерного государства при участии ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение. Также ядерный ответ возможен при критической угрозе суверенитету России обычным оружием или при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства. В доктрине впервые дано определение «потенциального противника», включающего государства и военные коалиции, обладающие ядерным оружием или значительным боевым потенциалом сил общего назначения, если они рассматривают РФ как противника и размещают ядерное оружие на территории неядерных стран. Ядерные державы, включая Россию и Китай, заявляли о необходимости не размещать ядерное оружие за пределами своих территорий.