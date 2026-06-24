«Единая Россия» выдвинула на пост мэра Владивостока действующего главу города Шестакова

Генеральный совет «Единой России» согласовал кандидатуру Константина Шестакова на пост мэра столицы Приморья. Ранее продлить полномочия действующего градоначальника предложил президиум регионального политсовета партии власти.

«Президиум регионального политсовета выразил уверенность, что предложенная кандидатура обеспечит дальнейшее развитие Владивостока и эффективную реализацию всех намеченных планов»,— написано в сообщении пресс-службы приморской ячейки «Единой России».

«Константин Шестаков — опытный управленец, который умеет выстраивать работу и добиваться результата в непростых условиях. За плечами — серьезный опыт муниципальной службы, знание города изнутри, понимание его проблем и точек роста»,— прокомментировал выдвижение кандидатуры спикер парламента Приморья, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Антон Волошко.

Прием документов и материалов для предварительного рассмотрения предложений о кандидатурах на должность главы Владивостокского городского округа проводится в срок с 1 по 29 июня.

Согласно принятому в июле прошлого года законодательным собранием Приморья краевому закону, главы всех муниципальных образований региона избираются большинством голосов местными представительными органами из числа кандидатов, представленных губернатором. Глава Приморья должен будет отобрать не менее двух кандидатов, правом выдвижения которых обладают парламентские партии, совет муниципальных образований и общественная палата региона, а также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Константин Шестаков был избран на пост мэра Владивостока думой города 29 июля 2021 года на пятилетний срок. Господин Шестаков входит в состав президиума регионального политсовета «Единой России».

Представители других парламентских партий заявили приморским СМИ, что выдвигать кандидатуры на пост мэра столицы Приморья не намерены.

Алексей Чернышев, Владивосток