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МЧС: 5 тыс. домам вернули электроэнергию после смерча в свердловской Кушве

Бригады энергетиков вернули электроэнергию в 5 тыс. домов свердловского города Кушва, где вечером 22 июня прошел смерч. Как сообщили в региональном МЧС, 281 дом пока остается без электроснабжения, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

В городе ремонтируют поврежденные в результате стихии здания, убирают территории от строительного мусора, упавших деревьев. Всего за сутки вывезено 1375 куб. м мусора. В Кушве ведут прием заявлений на оказание финансовой помощи пострадавшим. По данным МЧС, всего для ликвидации последствий задействовано 340 человек и 82 единицы техники.

Свердловские власти сообщали, что продолжается оценка жилого фонда, который пострадал или уничтожен. Владельцы имущества получат выплаты. «Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный мы перечислим уже сегодня. Задача муниципалитета оперативно довести их до людей. Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта»,— сообщал ранее губернатор Денис Паслер, накануне он выезжал в Кушву.

В результате смерча были уничтожены более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Власти сообщали о 16 пострадавших, госпитализация потребовалась одному человеку. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до 21.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Мария Игнатова

Фотогалерея

Свердловский смерч

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Вечером 22 июня над городом Кушва (около 190 км от Екатеринбурга) пронесся смерч. Полностью разрушены оказались более 30 домов.

Вечером 22 июня над городом Кушва (около 190 км от Екатеринбурга) пронесся смерч. Полностью разрушены оказались более 30 домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате смерча повреждены около 100 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Без электроэнергии остались около 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском. В поселке электроснабжение уже восстановлено полностью.

В результате смерча повреждены около 100 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Без электроэнергии остались около 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском. В поселке электроснабжение уже восстановлено полностью.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате стихии пострадали 16 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

В результате стихии пострадали 16 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В Кушве ввели режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и провел заседание оперштаба.

В Кушве ввели режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и провел заседание оперштаба.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на 50 человек, но туда обратился только один человек.

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на 50 человек, но туда обратился только один человек.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время пресс-подхода

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время пресс-подхода

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По словам губернатора, комиссия оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят сегодня.

По словам губернатора, комиссия оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят сегодня.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

&quot;Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб&quot;,– заявил губернатор.

"Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб",– заявил губернатор.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Как рассказал «Ъ-Урал» синоптик Алексей Пулин, по Кушее прошелся клиновидный торнадо. Он не исключил, что торнадо может повториться.

Как рассказал «Ъ-Урал» синоптик Алексей Пулин, по Кушее прошелся клиновидный торнадо. Он не исключил, что торнадо может повториться.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 189 человек и 38 единиц техники. Спасатели, коммунальные и дорожные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и обломков домов.

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 189 человек и 38 единиц техники. Спасатели, коммунальные и дорожные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и обломков домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В течение суток планируют восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%.

В течение суток планируют восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По данным свердловских властей, несмотря на ЧП, кушвинские школьники продолжают сдавать ЕГЭ.

По данным свердловских властей, несмотря на ЧП, кушвинские школьники продолжают сдавать ЕГЭ.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

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Вечером 22 июня над городом Кушва (около 190 км от Екатеринбурга) пронесся смерч. Полностью разрушены оказались более 30 домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате смерча повреждены около 100 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Без электроэнергии остались около 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском. В поселке электроснабжение уже восстановлено полностью.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате стихии пострадали 16 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В Кушве ввели режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и провел заседание оперштаба.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на 50 человек, но туда обратился только один человек.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время пресс-подхода

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По словам губернатора, комиссия оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят сегодня.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

"Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб",– заявил губернатор.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Как рассказал «Ъ-Урал» синоптик Алексей Пулин, по Кушее прошелся клиновидный торнадо. Он не исключил, что торнадо может повториться.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 189 человек и 38 единиц техники. Спасатели, коммунальные и дорожные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и обломков домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В течение суток планируют восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По данным свердловских властей, несмотря на ЧП, кушвинские школьники продолжают сдавать ЕГЭ.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

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