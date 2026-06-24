МЧС: 5 тыс. домам вернули электроэнергию после смерча в свердловской Кушве

Бригады энергетиков вернули электроэнергию в 5 тыс. домов свердловского города Кушва, где вечером 22 июня прошел смерч. Как сообщили в региональном МЧС, 281 дом пока остается без электроснабжения, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

В городе ремонтируют поврежденные в результате стихии здания, убирают территории от строительного мусора, упавших деревьев. Всего за сутки вывезено 1375 куб. м мусора. В Кушве ведут прием заявлений на оказание финансовой помощи пострадавшим. По данным МЧС, всего для ликвидации последствий задействовано 340 человек и 82 единицы техники.

Свердловские власти сообщали, что продолжается оценка жилого фонда, который пострадал или уничтожен. Владельцы имущества получат выплаты. «Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный мы перечислим уже сегодня. Задача муниципалитета оперативно довести их до людей. Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта»,— сообщал ранее губернатор Денис Паслер, накануне он выезжал в Кушву.

В результате смерча были уничтожены более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Власти сообщали о 16 пострадавших, госпитализация потребовалась одному человеку. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до 21.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Мария Игнатова